Макияж без тонального крема летом: как создать безупречную, но легкую базу

Летняя жара является испытанием не только для организма, но и для макияжа. Косметика так и норовит покинуть свои границы и подпортить ваш внешний вид. Однако у нас есть хорошая новость: сохранить идеальный макияж в знойную погоду – возможно.

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Макияж летом

Летний макияж без тонального крема позволяет нам не утяжелять лицо, демонстрировать загар и веснушки, показать текстуру нашей кожи. Вам потребуется всего несколько косметических продуктов для создания красивого образа в знойный день: праймер, корректор, бронзатор и румяна.

Как выполнить макияж летом без использования тональной основы

Летом, когда жара усложняет нам задачу, многие из нас предпочитают легкую косметику для лица, при этом используется как можно меньше продуктов. На самом деле именно тональный крем “обременяет” кожу больше всего, он растекается и утяжеляется при повышении температуры.

Но что использовать вместо этого средства летом? Вы можете выбрать, например, BB Cream или CC Cream. Однако в некоторых случаях даже эти более мягкие продукты становятся излишними жарким днем, особенно если кожа имеет склонность к жирности или если вы сильно потеете. Чтобы обойти проблему, вместо тонального крема летом можно использовать только консилер в сопровождении румян и бронзатора. Вы сможете получить легкую, но ухоженную основу, прозрачную, чтобы подчеркнуть вашу естественную красоту, загар и веснушки.

Перед тем как выровнять цвет лица, используйте уход и нанесите праймер.

Уходовые средства для кожи

Это поможет свести к минимуму небольшие недостатки, не утяжеляя лицо. Прежде всего необходимо добиться того, чтобы кожа выглядела идеально увлажненной. Идея состоит в том, чтобы использовать увлажняющий и уплотняющий крем для лица. Затем применить сыворотку, чтобы замаскировать темные круги и осветлить область под глазами.

Праймер для лица

Ваш большой союзник, особенно если у вас комбинированная или жирная кожа, – это праймер. В настоящее время на рынке существует множество видов – от матирующих до осветляющих. Выбирая продукт, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, вы можете улучшить текстуру кожи и обеспечить лучшую работу продуктов, которые вы собираетесь применять позже. Праймер способен исправить любые неровности.

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Применяйте хороший консилер

Также союзником в макияже без тональной основы летом, конечно же, является консилер. Выберите тот, который имеет жидкую текстуру, он будет идеально сливаться с кожей. Применяйте его там, где у вас есть небольшие дефекты или недостатки, и хорошо растушуйте с помощью бьюти-блендера. Вы также можете использовать его для контура глаз. Губка может быть сухой для плотного покрытия или влажной, если вы предпочитаете более легкий результат.

Используйте тщательную растушевку, добавляя больше продукта только по мере необходимости. Консилеры, как правило, более пигментированы, чем основы, поэтому будьте осторожны, чтобы не превышать количество средства.

Румяна и бронзатор для тех, кто не любит консилер

Если у вас нет особых проблем с кожей, или если вы просто хотите выглядеть максимально естественно, вы можете смело пропустить применение консилера. Нанесите праймер, выбрав его в соответствии с вашим типом кожи, и приступите к бронзатору и румянам. Это выгодно подчеркнет загар.

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Не жалейте румян. Выберите продукты с мерцающей текстурой. Яркие цвета, такие как коралл или персик, а также все оттенки коричневого, идеально подходят для этого времени года. Румяна можно наносить традиционным способом или в соответствии с тенденцией sunburnt blush, т. е. проводя своего рода горизонтальную линию от скулы к скуле, а также применяя ее на переносице, чтобы воспроизвести эффект загара.

Хайлайтер добавит коже свежести

Для сияющего цвета лица не забудьте хайлайтер, будь то порошок, жидкость или крем в зависимости от ваших предпочтений. Наконец, для закрепления макияжа без тонального крема примените на лице немного прозрачной пудры. Попробуйте использовать ее только в Т-зоне, а не по всему лицу. Еще лучше, применить спрей, фиксирующий макияж. Такие средства идеально подходят для лета, потому что они не только закрепляют косметику на лице, но и делают кожу красивой и увлажненной, при этом вы выглядите еще более естественно.