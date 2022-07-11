 

Госдума 15 июля рассмотрит законопроект об обмене информацией между ЦБ МВД и Центробанком

11.07.2022, 12:42, Разное
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15 июля на внеочередных пленарных заседаниях Госдумы будет рассмотрен законопроект об информационном обмене между ЦБ МВД и МВД в целях противодействия мошенническим финансовым операциям. Об этом ТАСС рассказал источник в Госдуме.
7 июля правительство РФ внесло данный законопроект. Законопроект был внесен правительством РФ 7 июля. Оперативное взаимодействие МВД РФ (Центробанка) является хорошим способом предупреждения, пресечения и выявления финансовых махинаций с банковской картой. По данным Центробанка, в 2021 году 49,4% операций по переводу денежных средств без согласия клиента были совершены с использованием приемов и методов социальной инженерии.

Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает сроки возбуждения уголовных дел и требует незамедлительного принятия мер. Кредитные организации должны рассматривать обращения в правоохранительные органы по фактам дистанционного хищения в течение 30 дней. Это создает проблемы, так как невозможно провести срочные процессуальные или следственные действия. “Вследствие длительного рассмотрения, принятие окончательного решения по материалам, а также по возбужденному уголовному делу данной категории, затягивается до трех-четырех месяцев, значительно снижая раскрываемость возбужденных дел”, – говорится в пояснительной записке.

Предлагается внести изменения в закон “О национальной платежной системе” для повышения эффективности борьбы с мошенничеством с использованием платежных карт. “Банк РФ передает федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел информацию, содержащуюся в базе данных о случае и попытках перемещения денежных средств без согласия клиента, на основании поступившей в федеральный орган исполнительной власти информации о противоправных действиях”. Согласно законопроекту, договоренность между Банком РФ (и федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел) будет определять порядок передачи информации, форму и перечень сведений, которые будут предоставлять стороны. Оперативный обмен информацией будет осуществляться с использованием технологической инфраструктуры Банка РФ – программного обеспечения автоматизированной обработки инцидентов FinCERT Банка России.

Источник: tass.ru



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