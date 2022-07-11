В Токио проходит прощальная церемония с Синдзо Абэ

В условиях повышенной безопасности в буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Все входы окружены сотрудниками службы безопасности и отрядами полиции. Как пишет корреспондент ТАСС с места событий, это делается для обеспечения максимальной безопасности.

На церемонию под названием цуя (что иногда переводят как “ночное бдение”) были приглашены близкие члены семьи, друзья и соратники бывшего премьер-министра. Они собрались во вторник, за день до похорон в том же храме. Акиэ, вдова Абэ, принимает соболезнования.

Многие люди, включая видных политиков и членов парламента, пришли выразить свое почтение бывшему премьер-министру Ёсихидэ Сауга и Томоми Инада, бывшему министру обороны.

К воротам регулярно подъезжают автомобили, в том числе главы иностранных дипломатических миссий. На другой стороне дороги находятся десятки журналистов, как местных, так и международных.

Дзёдзи – семейный храм клана Токугава. В нем похоронены шесть сёгунов из клана. Бомбардировка Токио во время Второй мировой войны разрушила большинство зданий храма. Однако главные ворота Санэдацумон были одними из немногих сохранившихся.

Источник: tass.ru