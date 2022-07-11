Сериал о Нельсоне Манделе выйдет на YouTube
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YouTube выпустит документальный сериал под названием “The Mandela Project”, который расскажет историю южноафриканского политика Нельсона Манделы.
18 июля, в Международный день Нельсона Манделы (BET), пятисерийный сериал выйдет на канале Black Entertainment Television. Несколько чернокожих звезд, в том числе Мисс Вселенная Зозбини Тинц, взяли интервью у представителей своей профессии, чтобы рассказать о том, как Нельсон Мандела повлиял на их жизнь.
Ндаба, внук Манделы, также принял участие в мероприятии. Нельсон Мандела был борцом за права человека в эпоху апартеида. Он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году он получил Нобелевскую премию мира. Он умер в 2013 году.
Источник: www.gazeta.ru
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