 

Сериал о Нельсоне Манделе выйдет на YouTube

11.07.2022, 12:42, Разное
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YouTube выпустит документальный сериал под названием “The Mandela Project”, который расскажет историю южноафриканского политика Нельсона Манделы.
18 июля, в Международный день Нельсона Манделы (BET), пятисерийный сериал выйдет на канале Black Entertainment Television. Несколько чернокожих звезд, в том числе Мисс Вселенная Зозбини Тинц, взяли интервью у представителей своей профессии, чтобы рассказать о том, как Нельсон Мандела повлиял на их жизнь.

Ндаба, внук Манделы, также принял участие в мероприятии. Нельсон Мандела был борцом за права человека в эпоху апартеида. Он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году он получил Нобелевскую премию мира. Он умер в 2013 году.

Источник: www.gazeta.ru



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