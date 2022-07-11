 

Соль увеличивает риск преждевременной смерти — ученые

11.07.2022, 12:40, Разное
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Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале European Heart Journal, люди, которые добавляют в пищу больше соли, подвергаются более высокому риску преждевременной смерти. По сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль, у тех, кто всегда добавлял соль в пищу, риск преждевременной смерти был на 28% выше.

В общей популяции примерно трое из каждых ста человек в возрасте от 40 до 69 лет умирают преждевременно. Повышенный риск от постоянного добавления соли в пищу, наблюдаемый в текущем исследовании, предполагает, что еще один человек в этой возрастной группе из каждой сотни может умереть преждевременно.

Кроме того, исследование выявило более низкую продолжительность жизни среди людей, которые всегда добавляли соль, по сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль. В возрасте 50 лет ожидаемая продолжительность жизни таких женщин и мужчин была меньше на 1,5 года и 2,28 года соответственно. Эти риски, как правило, немного снижались у людей, которые потребляли наибольшее количество фруктов и овощей.

Исследователи проанализировали данные опросов 501 379 человек, принимавших участие в исследовании UK Biobank. Эксперты учитывали факторы, которые могут повлиять на результаты, такие как возраст, пол, раса, лишения, индекс массы тела (ИМТ), курение, употребление алкоголя, физическая активность, диета и определенные болезни. Они следили за участниками в среднем девять лет. Преждевременная смерть определялась как смерть в возрасте до 75 лет.

Ученые уверяют, что даже незначительное снижение потребления натрия путем добавления меньшего количества соли или ее полного отсутствия, вероятно, приведет к существенной пользе для здоровья.



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