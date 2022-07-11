Мнение: Подольская аномалия
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В 2009 году рейдер Андрей Богуславский захватил Подольское ателье. Расследование длилось десять лет.
Преступника-рейдера в конце-концов приговорили к пяти годам колонии.
Но ателье так и не вернули людям, которые десятилетиями работали на предприятии.
А рейдер-преступник, передавший помещения в аренду, отбывая срок, продолжает получать арендную плату. А это не малые деньги. Сотни тысяч рублей ежемесячно.
Если это не аномалия, что это такое? Коррупция? Правоохранители продолжают обслуживать рейдера?
Ситуация – абсурдная. Или аномальная. Суд признал захват ателье преступлением. Суд назвал преступника преступником. Но здание, захваченное в результате преступления, так и осталось в собственности предприятия, контролируемого преступником, отбывающим пятилетний срок лишения свободы.
Если это не беспредел и не правовой произвол – что это такое?
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Источник: Ирек Муртазин
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