Мнение: Просто не ВОВ

И все-таки – некоторые вещи современные русские люди не понимают не в силу своей злокозненности, а потому, что просто «не догоняют». В частности, в очередной раз дурную службу сослужил навязанный культ «Великой Победы в ВОВ», который несколько десятилетий (!) наваливали в уши народу буквально изо всех щелей. В результате для большинства, плохо приспособленного «лучшим в мире» образованием к различению тонких материй, ВОВ стала неким синонимом «войны вообще», этаким единственным и неповторимым «образцом», пригодным на все случаи жизни.

А это ведь, понятно, не так. Войны бывают разные, даже разных типов. И цена у них разная – поэтому глупо даже сравнивать, скажем, войну захватническую и войну оборонительную. У них совсем разная природа, разные цели, они требуют разного напряжения сил от народа. Возьмем для примера ВОВ и войну Советского Союза в Афганистане. Можно ли сказать, что это были «одинаковые войны»? Очевидно, что нет!

В ВОВ речь шла о самом существовании страны и народа; в случае Афганистана – всего лишь «кремлевские старцы» по не до конца даже сегодня ясным причинам зачем-то захотели взять под контроль далекую бесплодную страну – одну из самых нищих стран в мире (она такой остается и по сей день). Можно ли сказать, что воевать в ВОВ и в Афгане надо было одинаково?

Тут принципиальная разница, а культ ВОВ лишь сбивает ориентиры. Можно ли, скажем, представить, чтоб солдаты в Афгане всерьез пели «Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим»? Очевидно, что это было бы нелепо. Как раз в случае Афганистана за ценой очень и очень надо и стоило бы постоять, тщательно соизмеряя потраченные ресурсы и выгоды.

Мог ли, скажем, СССР положить несколько армий, захватывая Афганистан? Очевидно, нет. А, например, выжечь весь Афганистан атомными бомбами, превратив его в радиоактивную пустыню? Тоже нет: во-первых, Советский Союз сразу стал бы мировым изгоем, во-вторых – зачем СССР выжженная безлюдная пустыня? Что бы он с ней делал?

Захватническая война диктует строгое соотношение вложенного и, условно говоря, награбленного: как только становится ясно, что вложить придется больше, чем удастся в итоге награбить – война автоматически теряет смысл. В конечном счете, захватническая война должна рассматриваться на манер налета бандитской шайки, только в крайне увеличенном масштабе: если риски слишком велики, а шансы выбраться «с хабаром» близятся к нулю – любой героизм нелеп и бессмыслен, «овчинка выделки не стоит». Иной раз лучше сдаться, чем продолжать настойчиво искать свою пулю.

И тут, конечно, разительный контраст с Великой Отечественной – когда солдаты защищали свой дом и свои семьи, шли на таран и закрывали грудью доты; было бы, однако, крайне странно вести себя подобным образом в Афганистане – чужой и явно недружелюбной стране, которая зачастую встречала своих завоевателей безо всякого гостеприимства. Поэтому сбережение личного состава естественным образом стало одним из главных принципов функционирования Советской армии в ДРА. И, с другой стороны, советская сторона редко прибегала в ДРА к тотальным разрушениям, взрывам дорог и мостов, ковровым бомбардировкам городов: глупо тотально разрушать то, что ты лишь хочешь взять под контроль и «доить» – ведь придется тогда самому и восстанавливать, то есть делать лишнюю работу. Как, например, если банда хочет взять под контроль кафе на перекрестке дорог, чтобы подвергать его рэкету – она едва ли «для начала» спалит его дотла, ведь «рекетировать» после этого станет нечего. Разрушения у рекетира должны носить «точечный» и строго выдержанный характер – в отличие от солдата обороняющейся армии, который, отступая, вполне может сжигать всё подряд, лишь бы «не досталось врагу», и на примере ВОВ и, скажем, Зои Космодемьянской мы это хорошо знаем.

Поэтому от армии, ведущей захватническую войну на чужой территории, не надо ожидать ни массового героизма, ни самоотверженности, ни звериной ярости. Ее цель – подавить соперника морально и технически, убедить в том, что сопротивление бесполезно, если не получается – сберечь прежде всего саму себя. Это не хорошо и не плохо – это просто не ВОВ.

ВОВ это может быть только со стороны тех, кто защищается.