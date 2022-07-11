 

Зачем родила Шарапова? – Личное мнение

11.07.2022, 12:05, Разное
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Вот всё-таки редко я хвалю людей, которые самой нравятся, правда? ОК, я понимаю, что в понедельник всем и так тошно, поэтому — о хорошем.

Как предполагают, Мария Шарапова родила. Не факт, конечно, но родит в любом случае.


Фото: Соцсети

С чего вдруг решили? Поменялся статус в запрещённых и экстремистских соцсетях: «Мама!», — написала Шарапова.

Шараповой 35. Одна из самых успешных спортсменок России. Несколько побед на турнирах Большого шлема, миллионы долларов призовых, свой бизнес, а общее состояние, как говорят, исчисляется парой сотней миллионов.

Простая девчонка, нет там в родне ни олигархов, ни тайных воздыхателей-миллиардеров. Тренировалась, стала одной из лучших, всего добилась своим упорством.

В личной жизни не торопилась — встречалась, конечно, но замуж не ходила. И вот когда завершила карьеру, когда всё в жизни успокоилось, решила родить.

Кто-то скажет, что поздновато. Да нет же, сейчас многие так и рожают.

Уверена, что Мария будет прекрасной мамой. А чего б не быть-то ей, ничего ей не мешает.

Я искренне радуюсь в душе, когда вижу такие примеры. Они говорят нам о том, что в этой жизни можно ведь по-нормальному, правда?

Быть собой. Быть открытой миру. Жить, работать, не торопиться, чтобы что-то наспех там свить из не тех отношений.

Очень хочется, чтобы женщины ориентировались на такие примеры. Видели, понимали, что не джиганиться нужно, не терпеть, не выть ночью в подушку, а жить.

Марию — поздравляю. Остальных, как ни странно, поздравляю тоже — когда видишь, что у людей бывает хорошо, правильно, то и у самих появляется шанс реализовать то же самое.

Источник: Лена Миро



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