 

Мнение: Транзит

11.07.2022, 11:55, Разное
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Литва, прослушав грозные заявления Захаровой, сделала выводы и усилила запреты по транзиту в Калининград через свою территорию. Озвучены новые группы товаров, запрещенные к перемещению через литовскую территорию.

Формально Литва не устраивает никакой отсебятины, а строго выполняет санкционные документы Евросоюза. Нюанс в том, что санкции касаются поставок тех или иных видов товаров на территорию Евросоюза, а здесь речь идет о транзите через территорию ЕС.

Поэтому Литва могла бы «закрыть глаза» и не исполнять санкционное законодательство настолько скрупулёзно. Но здесь задача стоит не только исполнить предписания, но еще и проверить пределы, до каких можно прогибать кремлевских. Пока они кроме грозных заявлений ни к чему не способны. А значит, дальнейшее ужесточение на транзитном коридоре неизбежно.

Объективно Кремль и вправду мало что может сделать. Одно дело, когда ты уже победил, провел парад и строишь светлое будущее с концлагерями для несогласных. Для такого хватит и Росгвардии с ОМОНом и местными старостами. Но с парадом не задалось, а потому вся армия сидит на Украине. И даже на микроскопическую Литву ее уже нет. Не говоря уже, что Литва не сама по себе, а часть НАТО, а потому проблема не решается одной Захаровой. Даже с клубникой в зубах.

Поэтому умные люди вообще стараются не попадать в ситуацию потенциальной войны на два фронта. Кремль в нее попал. А значит – подобные истории, как с Литвой, будут повторяться и множиться.

Источник: Эль Мюрид



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