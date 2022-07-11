 

Экс-президент Польши призвал “расчленить” Россию

11.07.2022, 11:46, Разное
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Бывший президент Польши
Лех Валенса
считает, что необходимо “расчленить” Россию ради безопасности в мире. По его мнению, нужно устроить восстание 60 народов. Мол, это приведет к распаду самой большой страны. Политик хочет, чтобы население России сократилось до 50 миллионов человек.

Валенса отметил, что западные страны заинтересованы в том, чтобы расширить свое влияние. Для этого они используют такие организации, как Европейский союз и Североатлантический альянс, объяснил бывший польский президент. На все это Запад имеет право, поскольку действует демократично.

Как говорил Владимир Путин, Западу не нужна Россия, поэтому он поддерживает сепаратизм и терроризм внутри государства. Несмотря на все попытки недружественных стран расколоть российское общество, этого добиться не получается. По словам главы государства, россияне демонстрируют зрелость и сплоченность.

Ранее британское издание The Times сообщило, что РФ заставила НАТО расколоться на три части. Члены альянса заняли позиции “ястребов”, “голубей” и “страусов”. Кто-то призывает оказать сильнейшее противодействие России, а кто-то предпочитает не лезть в вопросы, касающиеся спецоперации на Украине. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



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