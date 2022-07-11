“Тогда мне казалось, обо мне все будут заботиться”: супруга рэпера Feduk Саша Новикова рассказала о беременности и похудении

2 марта в семье рэпера Feduk произошло радостное событие. Супруга музыканта, дочь известного ресторатора Аркадия Новикова Саша, родила дочь Нину. Сейчас Саша активно ведет свой личный микроблог, где рассказывает о беременности и борьбе за стройную фигуру.

Тошнота и капельницы

Саша Новикова призналась: когда узнала о своей беременности, то думала, что ее ожидает замечательный во всех смыслах. Девушка предвкушала, как о ней будут все заботиться, а она будет лакомиться вкусностями и отдыхать. Но не тут-то было. Беременность протекала тяжело: постоянный токсикоз, тошнота, капельницы. Бывали дни, когда Саша не могла встать с кровати. Он боялась сообщать о своем «интересном положении» из страха, что может произойти что-то плохое.

К счастью, все обошлось. 2 марта Саша подарила своему супругу дочку. Девочку назвали Ниной.

На пути к стройной фигуре

За время беременности супруга музыканта набрала десять килограммов. Ее вес увеличился с 48 до 58 килограммов. Правда, очень быстро после родов молодая мама вернулась в форму: вес зафиксировался на отметке в 49,5 килограмма.

Это произошло благодаря правильному питанию и знанию основ диетологии. Однако экспертом в данном вопросе Саша была не всегда. В свое время по незнанию и по неопытности девушка заработала пищевое расстройство в виде булимии.

Все начиналось вполне безобидно: Саша просто захотела сбросить один килограмм. Однако девушка выбрала агрессивную монодиету: в сутки съедала по горсточке гречки. Организм сразу отреагировал и стал накапливать калории, что привело к резкому набору веса. Саша набрала 10 килограммов и заработала булимию.

Ей пришлось обратиться за помощью к специалистам. Уже от них она узнала об основах правильного питания. Сейчас Саша знает, что важно получать необходимое количество калорий: не больше и не меньше нормы. Она отдает предпочтение готовым обедам с уже просчитанным количеством калорий.