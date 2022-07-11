СМИ: Взрыв привел к обрушению четырехэтажного здания на северо-востоке Китая

В результате взрыва в северо-восточном китайском регионе Цзилинь в понедельник произошло частичное обрушение четырехэтажного здания. Раненых и пострадавших нет. Об этом пояснила газета China Daily.

По информации издания, ЧП произошло в 05.02 по пекинскому времени (00.02 мск) на территории высокотехнологичной промышленной зоны “Цзинъюэ” города Чанчунь. Он произошел в ресторане, расположенном в жилом квартале.

В настоящее время полиция проводит расследование. Полиция выясняет причины аварии.