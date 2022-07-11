 

СМИ: Взрыв привел к обрушению четырехэтажного здания на северо-востоке Китая

11.07.2022, 11:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В результате взрыва в северо-восточном китайском регионе Цзилинь в понедельник произошло частичное обрушение четырехэтажного здания. Раненых и пострадавших нет. Об этом пояснила газета China Daily.
По информации издания, ЧП произошло в 05.02 по пекинскому времени (00.02 мск) на территории высокотехнологичной промышленной зоны “Цзинъюэ” города Чанчунь. Он произошел в ресторане, расположенном в жилом квартале.

В настоящее время полиция проводит расследование. Полиция выясняет причины аварии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.20 / Евгений Понасенков эмигрировал в Приднестровье

18.09.20 / Подземная цивилизация рептоидов

14.08.21 / В Химках националисты устроили «проверку» на знание русской литературы

05.06.22 / Мнение: Дневник оберста Шиллинга.

08.06.22 / Многотысячный караван мигрантов движется через Мексику в сторону США

10.06.22 / Какой маникюр сделать этим летом на короткие ногти, чтобы не отставать от трендов: несколько идей

21.06.21 / Яна Рудковская и Евгений Плющенко крестили младшего сына

30.06.21 / Действия России продолжают вызывать панику, теперь её вооруженные ракетами истребители «запугали» фрегат ВМС Нидерландов

28.08.20 / Пассажирский самолет чуть не столкнулся с НЛО

22.04.22 / Отказ от строительства инновационного центра стал фатальным для IT-сферы Петербурга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика