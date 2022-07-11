 

ФАС разработала проект “дорожной карты” по развитию и расширению биржевой торговли природными ресурсами

11.07.2022, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федеральная антимонопольная служба РФ разработала проект “дорожной карты” по развитию биржевой торговли природными ресурсами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регулятора. Предполагается увеличить количество товаров, которыми можно торговать на бирже, в том числе лесопродукции, продукции водных биологических ресурсов и продукции нефтегазохимии.
В пресс-службе ФАС заявили, что проект дорожной карты по развитию биржевой торговли допускает увеличение количества товарной продукции. В их число входят лесопродукция, продукция водных биоресурсов и продукция нефтегазохимии.

Служба заявила, что в рамках проекта будет создана система российских ценовых индикаторов на товарно-сырьевые активы, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков ценовой информации. Согласно пресс-релизу ФАС, проект “дорожной карты” в ближайшее время будет направлен в правительство России.

ФАС заявила, что биржевая торговля является эффективным рыночным инструментом. Она обеспечивает баланс между спросом и предложением товаров на конкурентных условиях. Кроме того, она может использоваться как дополнительный канал продаж через цифровые платформы.

Служба также отметила, что биржевая торговля позволяет развивать конкуренцию и прозрачное ценообразование. Кроме того, она дает возможность хеджировать валютные риски.

Источник: tass.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05.21 / Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными

03.06.22 / Мнение: Политологи об Арестовиче

16.07.21 / Княгиня Монако Шарлен рассказала о причинах своей болезни, которая не позволяет ей прилететь домой

06.11.20 / Скандалы: «Квест» от Марины Петренко

14.02.22 / Первая Национальная премия интернет-контента состоится в онлайн-формате

22.06.22 / Объятия партнера снижают уровень гормона стресса у женщин

09.06.21 / Джо Байден ушёл на двухнедельный карантин перед встречей с Владимиром Путиным

12.06.21 / Домашний едим сразу: какой сыр можно заморозить, и как это сделать правильно

12.12.20 / Польская ракета-носитель взорвалась после удара о небесную твердь

09.07.21 / Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина помолвлены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика