ФАС разработала проект “дорожной карты” по развитию и расширению биржевой торговли природными ресурсами

Федеральная антимонопольная служба РФ разработала проект “дорожной карты” по развитию биржевой торговли природными ресурсами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регулятора. Предполагается увеличить количество товаров, которыми можно торговать на бирже, в том числе лесопродукции, продукции водных биологических ресурсов и продукции нефтегазохимии.

В пресс-службе ФАС заявили, что проект дорожной карты по развитию биржевой торговли допускает увеличение количества товарной продукции. В их число входят лесопродукция, продукция водных биоресурсов и продукция нефтегазохимии.

Служба заявила, что в рамках проекта будет создана система российских ценовых индикаторов на товарно-сырьевые активы, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков ценовой информации. Согласно пресс-релизу ФАС, проект “дорожной карты” в ближайшее время будет направлен в правительство России.

ФАС заявила, что биржевая торговля является эффективным рыночным инструментом. Она обеспечивает баланс между спросом и предложением товаров на конкурентных условиях. Кроме того, она может использоваться как дополнительный канал продаж через цифровые платформы.

Служба также отметила, что биржевая торговля позволяет развивать конкуренцию и прозрачное ценообразование. Кроме того, она дает возможность хеджировать валютные риски.

Источник: tass.ru