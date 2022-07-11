Московская милиция оцепила клуб “Распутин”

По сообщению РИА Новости, милиция оцепила территорию вокруг московского клуба “Распутин” на Зубовском бульваре. У граждан проверяют документы.

По меньшей мере десять человек были взяты под стражу. В настоящее время у них проверяют документы, граждане сопротивления не оказывают. Обстановка на месте происшествия спокойная. На месте происшествия находятся многочисленные машины скорой помощи и милиции.

Как рассказали РИА Новости в ГУВД Москвы, инцидент произошел в результате конфликта между двумя охранными фирмами.

“Сегодня в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя охранными предприятиями на территории организации, расположенной на Зубовском бульваре. Об инциденте рассказал один из собеседников. На место происшествия выехали сотрудники полиции, стороны доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.”

Источник: ria.ru