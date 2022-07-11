 

Московская милиция оцепила клуб “Распутин”

11.07.2022, 9:50, Разное
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По сообщению РИА Новости, милиция оцепила территорию вокруг московского клуба “Распутин” на Зубовском бульваре. У граждан проверяют документы.
По меньшей мере десять человек были взяты под стражу. В настоящее время у них проверяют документы, граждане сопротивления не оказывают. Обстановка на месте происшествия спокойная. На месте происшествия находятся многочисленные машины скорой помощи и милиции.

Как рассказали РИА Новости в ГУВД Москвы, инцидент произошел в результате конфликта между двумя охранными фирмами.

“Сегодня в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя охранными предприятиями на территории организации, расположенной на Зубовском бульваре. Об инциденте рассказал один из собеседников. На место происшествия выехали сотрудники полиции, стороны доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.”

Источник: ria.ru



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