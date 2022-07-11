 

Появились рендерные изображения пикапа Mitsubishi L200 нового поколения

11.07.2022, 9:40, Разное
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В Сети опубликовали рендеры нового японского пикапа Mitsubishi L200.

Автомобиль удалось обнаружить в ходе тестовых испытаний в качестве прототипа. Внешний вид пикапа L200 существенно модернизировали, о чем свидетельствует решетка радиатора, светодиодные фары и противотуманки в бампере. Кроме того, на кузове сохранили многочисленные хромированные вставки. В целом, новый пикап L200 получил более брутальный вид.

Предполагается, что новинку оснастят продвинутой платформой от Nissan Navara. В продаже появятся версии с бензиновыми, дизельными и гибридными системами. В настоящее время доступен вариант с 2,4-литровым мотором на 128 л.с. В дизельной модификации применили 2,4-литровый агрегат на 181 л.с. мощности.



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