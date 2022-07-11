Птицы московского зоопарка склевали таблички, запрещающие их кормить

Во время инвентаризации сотрудники Московского зоопарка обнаружили отсутствие предупреждающих табличек, запрещающих посетителям кормить птиц. Просмотр камер видеонаблюдения выявил птичью диверсию.

Начальник управления охраны поделился с журналистами информацией о случившемся:

– Никогда не видел такой слаженной работы – всего в порче имущества было замечено восемь лебедей, четыре пингвина, три утки, пять селезней и двое фламинго, каждый из которых имел свою функцию. Одни птицы отвлекали охрану, другие вытаскивали из земли знаки, отламывали от них кусочки и проглатывали, третьи засыпали ямки из-под знаком землёй. Мы вычислили и организатора процесса – мозговым центром у птиц был Павел – представитель редкой породы голубей, присланный из Минска по обмену. Это просто пернатая братва какая-то!

Служба безопасности уже приняла меры по наведению порядка – новые таблички будут отлиты из стали, а диверсанты понесут заслуженное наказание. Павел Голубь будет досрочно выслан обратно в Минск, где согласно где его ждёт суд и последующее применение высшей меры социальной защиты. Местных же участников диверсии на время перевоспитания поместят в закрытые вольеры или передадут в Омский государственный зоопарк.

—