Птицы московского зоопарка склевали таблички, запрещающие их кормить
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Во время инвентаризации сотрудники Московского зоопарка обнаружили отсутствие предупреждающих табличек, запрещающих посетителям кормить птиц. Просмотр камер видеонаблюдения выявил птичью диверсию.
Начальник управления охраны поделился с журналистами информацией о случившемся:
– Никогда не видел такой слаженной работы – всего в порче имущества было замечено восемь лебедей, четыре пингвина, три утки, пять селезней и двое фламинго, каждый из которых имел свою функцию. Одни птицы отвлекали охрану, другие вытаскивали из земли знаки, отламывали от них кусочки и проглатывали, третьи засыпали ямки из-под знаком землёй. Мы вычислили и организатора процесса – мозговым центром у птиц был Павел – представитель редкой породы голубей, присланный из Минска по обмену. Это просто пернатая братва какая-то!
Служба безопасности уже приняла меры по наведению порядка – новые таблички будут отлиты из стали, а диверсанты понесут заслуженное наказание. Павел Голубь будет досрочно выслан обратно в Минск, где согласно где его ждёт суд и последующее применение высшей меры социальной защиты. Местных же участников диверсии на время перевоспитания поместят в закрытые вольеры или передадут в Омский государственный зоопарк.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет