 

Птицы московского зоопарка склевали таблички, запрещающие их кормить

11.07.2022, 7:57, Разное
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Во время инвентаризации сотрудники Московского зоопарка обнаружили отсутствие предупреждающих табличек, запрещающих посетителям кормить птиц. Просмотр камер видеонаблюдения выявил птичью диверсию.

Начальник управления охраны поделился с журналистами информацией о случившемся:

– Никогда не видел такой слаженной работы – всего в порче имущества было замечено восемь лебедей, четыре пингвина, три утки, пять селезней и двое фламинго, каждый из которых имел свою функцию. Одни птицы отвлекали охрану, другие вытаскивали из земли знаки, отламывали от них кусочки и проглатывали, третьи засыпали ямки из-под знаком землёй. Мы вычислили и организатора процесса – мозговым центром у птиц был Павел – представитель редкой породы голубей, присланный из Минска по обмену. Это просто пернатая братва какая-то!

Служба безопасности уже приняла меры по наведению порядка – новые таблички будут отлиты из стали, а диверсанты понесут заслуженное наказание. Павел Голубь будет досрочно выслан обратно в Минск, где согласно где его ждёт суд и последующее применение высшей меры социальной защиты. Местных же участников диверсии на время перевоспитания поместят в закрытые вольеры или передадут в Омский государственный зоопарк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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