Мнение: Мир зауважал Россию?
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канал, оказывается, расставил все точки над И.
Оказывается, «цели специальной военной операции были объявлены Президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь всё ясно, и они будут достигнуты». Но куда более важное, замеченное Медведевым, что после начала спецоперации, оказывается, «с Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций…»
Интересный вывод сделал Медведев: «Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше. Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия».
Отсюда
Почему-то вспомнился Александр Сергеевич Пушкин, написавший в «Евгении Онегине»:
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог….
А образ «когда в твой двор пришли драться из соседнего…» выглядит совершенно не к месту. Это вообще-то отряд Стрелкова нагрянул в «соседний двор», захватив Славянск и Краматорск…
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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