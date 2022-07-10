Мнение: Мир зауважал Россию?

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канал, оказывается, расставил все точки над И.

Оказывается, «цели специальной военной операции были объявлены Президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь всё ясно, и они будут достигнуты». Но куда более важное, замеченное Медведевым, что после начала спецоперации, оказывается, «с Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций…»

Интересный вывод сделал Медведев: «Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше. Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия».



Отсюда

Почему-то вспомнился Александр Сергеевич Пушкин, написавший в «Евгении Онегине»:

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог….

А образ «когда в твой двор пришли драться из соседнего…» выглядит совершенно не к месту. Это вообще-то отряд Стрелкова нагрянул в «соседний двор», захватив Славянск и Краматорск…

Фотография отсюда

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