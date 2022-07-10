В Макао из-за локдауна на неделю закроют все казино

Власти Макао, Китай, ввели недельный запрет на работу в целях сдерживания вспышки коронавирусной инфекции. Местный телеканал TDM рассказал в воскресенье, что все второстепенные промышленные и коммерческие заведения города, включая казино, будут закрыты с 11 по 18 июля.

В это время жителям придется оставаться дома. Только в чрезвычайных ситуациях сотрудникам магазинов, освобожденных от закрытия, будет разрешено совершать покупки. Жители должны носить респиратор KN95 или лучше, когда находятся на улице.

В Макао, как и в материковом Китае, проводится политика абсолютной нетерпимости к ковидлу. В настоящее время город переживает самую крупную вспышку коронавируса с начала пандемии. За последние три недели было зарегистрировано 1374 случая заражения. С понедельника врачи проведут четыре массовые переписи населения.

Эксперты считают, что нынешняя блокада нанесет тяжелый удар по игорной индустрии Макао, которая уже терпит огромные убытки. В июне доход от игорного бизнеса в Лас-Вегасе в Азии упал на 62,1% по сравнению с прошлым годом и составил 2,477 млрд. патака (306 млн. долларов США). Это худший показатель за последние 21 месяц.

В бывшем португальском анклаве, который с 1999 года находится под управлением Китая в качестве специальной административной зоны, работает более 40 казино. Ранее он был закрыт на две недели в феврале 2020 года, незадолго до начала пандемии.

Источник: tass.ru