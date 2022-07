Мнение: Новые приключения Байдена, американцы бегут в Мексику и станет ли Британия гадить ещё больше

1. Старина Байден продолжает веселить планету. Когда я прочёл, что он повесил ветерану медаль на спину, я даже вначале поверил (ссылка). Но нет, не всё так плохо. Он просто зашёл ветерану в тыл, чтобы удобнее было застегнуть ленточку у него на шее. Тоже смешно, конечно, но не до такой степени (ссылка).

А вот уже другой подвиг «сонного Джо», уже скорее страшный, чем смешной (ссылка 1, ссылка 2):



Президент США Джо Байден вновь оконфузился. Во время очередного выступления глава государства, зачитывая с экрана телесуфлёра текст о ситуации с запретом абортов в США и правами женщин, случайно озвучил одну из подсказок, которую его помощники заботливо оставили для ориентировки в тексте.

“Конец цитаты. Повторите строчку”, — произнёс Байден, завершая одну из фраз, посвящённую числу женщин в избирательных списках в США.

Пользователи соцсетей обратили внимание на эту оплошность президента и предположили, что Байден “совсем не понимает, что читает на самом деле”. Вступившаяся за него пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс сделала только хуже. Она написала, что якобы на самом деле президент сказал: “Позвольте повторить эту строчку”. Тем самым сотрудница хотела опровергнуть мнение, что глава государства читает заготовки. Но комментаторы уличили её в нелепой лжи и попытке скрыть факт, что американский лидер лишь повторяет готовые тексты.

<…>

Президент США Джо Байден вновь оговорился во время пресс-конференции, на которой прокомментировал решение Верховного суда страны отменить конституционное право на аборт. Видео публикует Russia Today.

В своей речи американский лидер выразил возмущение по поводу случая с 10-летней жертвой изнасилования в Огайо, которая была вынуждена уехать в другой штат, чтобы сделать аборт. Однако вместо «прервать беременность» (to terminate the pregnancy) Байден сказал «прервать президентство» (to terminate the presidency).

Ранее Джо Байден перепутал Швецию со Швейцарией, выступая на пресс-конференции. Во время своего выступления Байден рассказывал про содержание своего разговора с президентом Финляндии Саули Нийнисте. «Он предложил, чтобы мы позвонили лидеру Швейцарии», — перепутал американский президент.

2. Критики американской власти в США прямо говорят, что Байден сошёл с ума и не в состоянии исполнять обязанности президента. А кризис в стране настолько глубокий, что американцы уже начали массово переезжать из Калифорнии в Мексику (ссылка):



3. Британский премьер Борис Джонсон, грозившийся свергнуть Путина, вместо этого сам вынужден уйти в отставку – с позором, после очередной скандальной вечеринки. Впрочем, понятно, что сексуальный скандал, из-за которого Джонсона попросили вон – это всего лишь повод, а причина – это полный провал экономической политики. Дела у Британии идут крайне плохо, и поэтому правящей партии консерваторов выгодно взвалить всю вину на Джонсона, имеющего огромный антирейтинг, и избавиться от него под благовидным предлогом. Это может дать им шанс удержаться у власти и не проиграть на следующих выборах.

У нас нет особых причин сочувствовать господину Джонсону, одному из самых ярких врагов России на Западе. Однако и радоваться его уходу особо не стоит. Во-первых, ещё три месяца он будет продолжать исполнять обязанности премьера. Во-вторых, на смену Джонсону могут прийти ещё более одиозные персонажи (ссылка):

…вслед за Францией, где президент Макрон через считанные недели после победы превратился в хромую утку — довольно похожая судьба настигает и Британию. Текущий премьер, развивший феноменальную активность главным образом на антироссийском фронте, всё больше кажется «боевым зомби» — существом без личного политического будущего, на которое, впрочем, именно поэтому истеблишмент может взвалить груз самых непопулярных решений (и от которого заведомо отстраивается, страхуясь, практически половина консервативной партии).

Это может означать для нас, что Джонсон в ранге зомби может стать не менее, а более агрессивным в отношении нашей страны, потому что ему так и так терять нечего. К этому стоит добавить, что среди верных ему остались министры иностранных дел Трасс и обороны Уоллес — тоже вполне ястребы. К тому же Уоллес считается самым популярным министром в королевстве и самым вероятным преемником Джонсона. То есть после того, как Джонсон, всеми разлюбленный из-за экономического кризиса и всем надоевший своей эксцентричностью, свалится с места, его займёт с высокой вероятностью полный продолжатель его политики, но с меньшей отрицательной кармой. В связи с чем нам уместно ждать скорее ухудшения (если такое вообще возможно) отношений с Британией.