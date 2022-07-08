Мода 2022 года: цвет «зеленая дыня», игра контрастов и другие штрихи к стильному образу дамы за 50 лет

Многие женщины, достигнув пятидесятилетнего возраста и определившись со стилем в одежде, навсегда отказываются от экспериментов, считая эту привычку привилегией молодых. Хотя в этом и есть определенный резон – подростковая и молодежная одежда на дамах за 50 может выглядеть нелепо, однако и в таком возрасте можно быть модной и стильной, особенно с наступлением весны и лета. Как известно, летняя мода привносит в жизнь много ярких красок, мимо которых не пройти. Выбирая наряд, нужно ориентироваться не на цифру в паспорте, а на личные предпочтения, достоинства и недостатки телосложения и более подходящие по цветотипу цвета.

Вот несколько примеров модных образов для дам за 50 на лето 2022 года.

“Зеленая дыня”

Наряду с пурпурным и мятно-зеленым, цвет “зеленая дыня” является настоящим хитом летнего сезона 2022 года. Он яркий, приятный глазу, в наряде такого цвета трудно остаться незамеченной. В сочетании с землистыми цветами можно добиться эффекта чистоты, с золотым – усилить гламурную составляющую, с синим – сделать свой наряд просто неповторимым.

Игра контрастов

Контрастные цвета невероятно модны в этом году и совершенно не противопоказаны дамам за 50. Нужно просто найти, какие цвета больше подходят по цветотипу. Также на пике популярности вечная классика черного и белого цветов, которая очень хорошо сочетается с седыми волосами. Не стоит стесняться носить красочную сумку или обувь в качестве акцентного аксессуара.

Спортивно и красиво

Джинсовые куртки в этом году по-прежнему в моде, а витрины магазинов пестрят платьями в цветочек. Эти два элемента можно очень хорошо сочетать, а если надеть с таким комплектом кроссовки на платформе, получится великолепный спортивный и в то же время красивый образ.

Солнечно-желтый

Солнечно-желтый цвет обычно выбирают самые смелые женщины, хотя он хорошо подходит многим людям. Особенно эффектно он смотрится со смуглой кожей и является настоящим летним цветом. Он очень хорошо сочетается с пастельными тонами, бежевым и белым, а также может украсить обычный джинсовый комплект. Дамы за 50 могут смело надевать желтый летом 2022 года.

Белый всегда в моде

Белый цвет никогда не надоест, потому что он чистый, подходит ко всему, его можно легко комбинировать самыми разными способами. А после 50 лет этот цвет особенно выгоден, так как делает лицо светлее и смягчает его черты. Блейзеры снова переживают свой расцвет в этом году, поэтому выбор модели белого или кремового цвета – это всегда беспроигрышный вариант.