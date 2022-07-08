Не только одежда, но и прическа может улучшить и подчеркнуть красоту фигуры: что выбрать в зависимости от типа телосложения

Время от времени всем нам хочется изменить прическу просто для разнообразия. Но прежде чем подстричь свои локоны, чтобы выглядеть как любимая певица или актриса, каждая женщина должна подумать, какая прическа лучше всего подходит для ее телосложения. При стрижке важно учитывать форму лица, текстуру волос и, как бы это удивительно ни казалось, тип фигуры.

Условно выделяют четыре основных типа телосложения у взрослых женщин. Это прямоугольник, груша, яблоко и песочные часы. Однако они не так часто встречаются в чистом виде. Кроме того, в этих четырех группах есть несколько подкатегорий: спортивные, худощавые, миниатюрные, высокие, пышные. Некоторые стрижки смогут подчеркнуть естественную красоту фигуры, в то время как другие, наоборот, испортят общий вид.

Стрижки могут помочь создать иллюзию идеальных пропорций. Парикмахеры должны уметь использовать естественную геометрию лица и тела для создания баланса. Когда волосы и фигура вместе выглядят пропорционально, женщина будет казаться более миниатюрной.

Таким образом, чтобы скрыть несколько лишних килограммов или добавить пару сантиметров роста, нужно просто подобрать правильную стрижку для того или иного типа телосложения.

Баланс полной фигуры и объема волос

Полные дамы не должны избегать пышных волос. Длинные гладкие волосы у женщин с пышными формами создают иллюзию того, что волосы тонкие, а тело больше. Чтобы достичь баланса, нужно выбрать более объемную прическу, которая будет пропорциональна телу, например, волнистые волосы или многослойную стрижку. Дамы с полной фигурой должны придерживаться той же схемы при выборе длины.

Пышным женщинам нужно избегать очень коротких стрижек. Лучше выбрать стрижку средней длины, примерно до плеч, с дополнительными углами, такими как боковая челка, чтобы сохранить баланс. Если хочется казаться выше или стройнее, следует придать объем макушке головы.

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Чтобы сбалансировать верхнюю и нижнюю часть тела, нужно сохранять длину от подбородка до плеч.

Стрижка боб подходит миниатюрной фигуре

Самая большая проблема миниатюрной женщины при выборе стрижки — найти оптимальный вариант. Длинные волосы визуально уменьшают рост, а стрижка пикси или кудри сделают маленькую женщину похожей на ребенка.

Стиль, который поможет даме выглядеть женственно, — это боб. Эта стрижка очень хорошо подходит благодаря разнообразной текстуре волос. Также она может создать иллюзию более высокого роста, если добавить объема на макушке.

Можно выбрать любой боб длиной от подбородка до плеч, чтобы прическа была пропорциональна телу. Эта стрижка также универсальна и проста в уходе. Если нужно создать утонченный образ, можно воспользоваться выпрямителем и сделать ультрагладкий боб. Для дерзкого образа можно попробовать мягкие пляжные волны.

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Высокие должны носить волосы до плеч и длиннее

Высоким женщинам для создания женственного образа лучше всего подойдут длинные и распущенные волосы с мягкими волнами. Более длинная стрижка создает баланс с высокой фигурой.

Если более короткая стрижка кажется удобнее, можно подстричь волосы до плеч. Это добавит объема и прекрасно компенсирует широкие плечи.

Добавить женственности поможет длинная челка, обрамляющая лицо. Она может сделать лицо более круглым и сбалансировать вытянутые черты лица, характерные для высоких женщин.

Волны создают иллюзию изгибов на худощавых фигурах

Худощавые женщины зачастую боятся выглядеть по-мальчишески из-за маленькой груди и узких бедер, но, сделав правильную прическу, можно создать иллюзию округлых изгибов. Волнистые волосы средней длины в этом случае — это лучший выбор, чтобы легко и быстро добавить женственности худощавым фигурам.

Женщинам с таким телосложением лучше всего придерживаться нейтральных стрижек и стилей. Все дело в плавности и в сохранении мягкости. Это означает, что нужно выбирать мягкие волны, естественные слои и ниспадающую челку. Худеньким дамам лучше избегать острых углов, таких как колючие пряди или рваные стрижки. Кроме того, прямые волосы только подчеркнут угловатость фигуру и сделают фигуру визуально еще более худой.

Если необходимо сохранить текстуру своих волос мягкой, можно приобрести приобрести специальное масло против завивания. Оно хорошо сохраняет густые волосы мягкими и послушными. Блестящие и просто уложенные волосы — идеальный выбор для женщин худощавого телосложения.