Трендовые стрижки, подходящие для круглого лица, помогут визуально скрыть двойной подбородок

Для каждой формы лица есть свои особые рекомендации по выбору стрижек. Среди представленных моделей вы сможете выбрать ту, которая вам больше всего импонирует и подходит. А рекомендации помогут вам правильно определить критерии выбора, чтобы превратить круглое лицо в идеальный овал, а также скрыть двойной подбородок.

Короткие стрижки с верхним объемом

Отличным выбором станут любые короткие стрижки с более длинными волосами на макушке. Оптимальным вариантом будет пикси, где боковые и затылочные зоны сострижены, а макушка приподнята за счет относительно длинных волос. Челка, которая сегодня находится в тренде, будет очень уместна, поскольку она украшает прическу в целом. Только помните о том, что она не должна быть слишком длинной, чтобы можно было подчеркнуть красоту глаз и бровей. С такой стрижкой визуально ваше лицо будет казаться уже, прибавится рост, и общее внимание отвлечется от присутствующего двойного подбородка.

Высокий пучок, петля или прикрепленная сверху заколка-банан

Можно использовать предыдущую стратегию для того, чтобы слегка поднять волосы на макушке. Если вы любите прически с длинными волосами, эти модели однозначно вам подойдут. Соберите волосы в высокий конский хвост или сделайте «мальвинку» (также высокую). Отличным вариантом будет сделать пучок или петлю, это также поможет отвлечь внимание от второго подбородка, а также визуально удлинить лицо. Такие прически отличаются практичностью, поскольку вы можете их оформить даже не глядя в зеркало (замечательный способ привести себя в порядок, например, на пляже).

Челка-шторка

Вы можете не оглядываться на моду, а использовать только те модели, которые вам больше всего нравятся и подходят. Однако у вас при всем желании не получится остаться за модным бортом, поскольку в данное время мода является достаточно демократичной. Например, челка-шторка так и остается одним из трендовых элементов на протяжении длительного времени, и вы можете этим воспользоваться. Оставьте длину до подбородка или даже до шеи, сделайте ровный пробор и соедините челку с любой из ваших любимых причесок (например, пучок, петля или низкий хвост). Пряди у лица помогут не только скрыть пухлые щечки, но и замаскируют второй подбородок.

Боб длиной до подбородка с боковым пробором

Это очень красивая и стильная прическа, которая однозначно подойдет обладательницам круглого лица. Обратите внимание на то, что асимметрия помогает отвлечь внимание от зон, которые вы хотите скрыть и подчеркнуть те достоинства лица, которыми вы можете гордиться. Челку в данном случае рекомендуется сделать многослойной. Мудрым решением будет использовать оригинальную технику окрашивания, например, балаяж или градиент, чтобы визуально добавить волосам объема и сделать прическу еще более привлекательной.

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Гарсон

Очень простая, но в то же время эффектная стрижка, которая поможет правильно и выгодно обрамить лицо и сделать его более удлиненным (на центральном фото). Можете сделать более короткую пикси или гарсон средней длины. Все зависит от вашего вкуса. Поскольку оба варианта вам подходят.

Пикси с длинной челкой

Эта прическа еще называется «пони» и некоторые полагают, что она не подходит обладательницам круглых лиц. На самом деле она идеально подходит потому, что также является пышной на макушке, что зрительно удлиняет лицо.

Многослойная стрижка пикси

Волосы стригут слоями, добавляя густоты и объема, за счет чего лицо выглядит удлиненным и стройным. Челка зачесана на бок, и этот элемент практически творит чудеса, поскольку помогает скрыть не только пухлые щечки, но и двойной подбородок. Акцент переносится на глаза и губы, что делает лицо еще более красивым.

Прическа с волнистыми волосами до плеч

Если вы любите носить длинные волосы, вам ничего не сможет помешать это сделать. Выберите прическу с челкой-шторкой, которую можно носить, как с прямым. Так и с боковым пробором. Пляжные волны в сочетании с оригинальной техникой окрашивания помогут вам создать замечательную прическу, которая однозначно подкорректирует форму вашего лица и отвлечет внимание от двойного подбородка.

Вместо заключения

Помните о том, что лицо удлиняет асимметричная челка или любая прическа с асимметрией. Приподнятые волосы на макушке, а также зачесанные на бок длинные локоны станут вашими помощниками в борьбе за красоту.