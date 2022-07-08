 

Мнение: Японский урок для России

08.07.2022, 16:10, Разное
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В Японии убили экс-премьера страны Синдзо Абэ.

Политик скончался  после нападения в городе Нара, ему было 67 лет.

В экс-премьера Японии стрелял из самодельного дробовика  41-летний Тэцуя Ямагами. Преступник, когда его задержали, заявил, что он очень недоволен политикой экс-премьера.

В России подобные преступления, конечно – же, невозможны. В России все довольны политикой первых лиц государства.

Но придурки есть не только в Японии. И поэтому в России к первым лицам государства ФСО близко не подпускает  подозрительных или придурковатых персон. Вон, даже на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций, президента, видимо, именно из соображений безопасности, посадили подальше от россиян с мандатами.

А сейчас, после трагедии в Японии, охрана Владимира Путина и других охраняемых персон России, по всей видимости, будет усилена. Потому что ФСО, не сомневаюсь, извлечет правильные уроки из трагедии в Японии.

На снимках:

Синдзо Абэ (слева) и Владимир Путин, фотография отсюда
Владимир Путин принимает руководителей Госдумы и лидеров думских фракций, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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