 

Казахстан заявляет об отсутствии риска приостановки полетов из-за нехватки топлива

08.07.2022, 15:05, Разное
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В Казахстане нет причин для приостановки полетов, нехватка топлива в основном вызвана компаниями, предлагающими услуги пассажирских перевозок. Об этом в пятницу пояснила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и развития инфраструктуры Казахстана.
“В связи с ограниченным производством авиатоплива на внутреннем рынке, Министерство энергетики рекомендовало распределить объем авиатоплива, произведенного в июле текущего года, между отечественными авиакомпаниями (“Air Astana”, “Skat”, Qazaq Aviation), осуществляющими в основном пассажирские перевозки, во избежание срывов графиков полетов и отмены рейсов авиакомпаний, чтобы не было риска приостановки или отмены рейсов.

Ранее Международный аэропорт Алматы приостановил выполнение рейсов с технической посадкой (для дозаправки) из-за отсутствия топлива.

Источник: tass.ru



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