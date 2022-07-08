Казахстан заявляет об отсутствии риска приостановки полетов из-за нехватки топлива

В Казахстане нет причин для приостановки полетов, нехватка топлива в основном вызвана компаниями, предлагающими услуги пассажирских перевозок. Об этом в пятницу пояснила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и развития инфраструктуры Казахстана.

“В связи с ограниченным производством авиатоплива на внутреннем рынке, Министерство энергетики рекомендовало распределить объем авиатоплива, произведенного в июле текущего года, между отечественными авиакомпаниями (“Air Astana”, “Skat”, Qazaq Aviation), осуществляющими в основном пассажирские перевозки, во избежание срывов графиков полетов и отмены рейсов авиакомпаний, чтобы не было риска приостановки или отмены рейсов.

Ранее Международный аэропорт Алматы приостановил выполнение рейсов с технической посадкой (для дозаправки) из-за отсутствия топлива.

Источник: tass.ru