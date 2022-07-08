 

Косачев: Смерть премьер-министра Синдзо Абэ – огромная потеря для японцев

08.07.2022, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Политик вошел в историю как один из самых сильных национальных лидеров. Такое мнение высказал в пятницу заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
“Синдзо Абэ вошел в историю как один из самых сильных национальных лидеров своей страны. То, что он дольше всех оставался руководителем правительства после войны, – это заслуга ЛДП (Либерально-демократической партии – прим. ТАСС). Это подтверждает широкую поддержку его программы как среди населения, так и среди общественности”, – сказал сенатор журналистам. ..

Он также сказал, что программа премьер-министра Абэ “всегда включала в себя, помимо прочего, желание установить нормальные, возможно, добрососедские отношения с Россией”. По словам Косачева, программа прошла успешно. “Он знает это непосредственно из многолетней плодотворной работы со своими коллегами в Палате советников Японии, где лично работал премьер-министр Абэ. К сожалению, все это осталось в прошлом, но не по вине России. Смерть премьер-министра Абэ – огромная потеря для народа. ” депутат выразил уверенность, что многие россияне вспоминают Синдзо Абэ с благодарностью.

Источник: tass.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.21 / Мнение: Памятник российским военным советникам в Банги

05.02.22 / Медики рассказали об игнорируемых симптомах рака желудка

11.06.22 / Мнение: Нищета западной философии на службе гегемонизма и милитаризма

19.11.21 / Вместе с Хлебниковой во время пожара пострадал неизвестный мужчина

25.01.22 / В валютном обменнике Госдумы доллар подорожал до 29 рублей

19.04.22 / Дилера, которого обвинили в смерти рэпера Мака Миллера, посадили на 11 лет

15.02.22 / Джулия Фокс вышла на подиум в платье, похожим на наряд Ким Кардашьян трехлетней давности

25.05.21 / Термины данных Google теперь находятся под прицелом конкурентов в Германии

26.05.22 / Как выбрать модную блузку на лето женщине с формами и с чем ее сочетать, чтобы скорректировать фигуру

22.03.22 / СК возбудил уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика