Косачев: Смерть премьер-министра Синдзо Абэ – огромная потеря для японцев

Политик вошел в историю как один из самых сильных национальных лидеров. Такое мнение высказал в пятницу заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

“Синдзо Абэ вошел в историю как один из самых сильных национальных лидеров своей страны. То, что он дольше всех оставался руководителем правительства после войны, – это заслуга ЛДП (Либерально-демократической партии – прим. ТАСС). Это подтверждает широкую поддержку его программы как среди населения, так и среди общественности”, – сказал сенатор журналистам. ..

Он также сказал, что программа премьер-министра Абэ “всегда включала в себя, помимо прочего, желание установить нормальные, возможно, добрососедские отношения с Россией”. По словам Косачева, программа прошла успешно. “Он знает это непосредственно из многолетней плодотворной работы со своими коллегами в Палате советников Японии, где лично работал премьер-министр Абэ. К сожалению, все это осталось в прошлом, но не по вине России. Смерть премьер-министра Абэ – огромная потеря для народа. ” депутат выразил уверенность, что многие россияне вспоминают Синдзо Абэ с благодарностью.

Источник: tass.ru