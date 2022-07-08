Судно “Жибек Жолы” прибыло в нейтральные воды

Сухогруз под российским флагом “Жибек Жолы”, снявшись со стоянки в Турции, прибыл в нейтральные воды и находится вблизи одного из российских портов на юге России. Об этом рассказал ТАСС в пятницу один из членов группы.

Ранее группа заявила, что судно “Жибек Жолы” встало на якорь вблизи порта Карасу из-за отсутствия возможности зайти в порт по климатическим условиям. Накануне группа заявила, что якорная стоянка стала намеренной из-за простоя; аналогичные планы были неизвестны по состоянию на четверг.

“Прибыло в непосредственной близости от российского порта, за пределами 12-мильной зоны”, сказал собеседник на предприятии. Он уточнил, что судно находится в нейтральных водах недалеко от одного из российских портов на юге страны, планы которого также неизвестны.

Источник: tass.ru