 

Германия прекратит программу газификации цыганских поселений

08.07.2022, 14:57, Разное
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Федеральные власти ФРГ свернули развёрнутую в 2010 году программу газификации цыганских поселений, реализация которой стала возможной благодаря запуску газопровода «Северный поток». Она позволяла обеспечить приемлемую температуру в домах цыган и снизить преступность в местах проживания представителей этой нации на 5,4%.

По словам федерального канцлера Олафа Шольца, это была одна из ключевых социальных программ в новейшей истории ФРГ, но её придётся прервать на неопределённый срок.

Эта этническая группа из-за низких доходов или по другим причинам никогда не оплачивала коммунальные услуги, поэтому федеральный бюджет брал эти расходы на себя. Сейчас мы вынуждены лимитировать подачу газа и выбирать для субсидирования только критические объекты.

Шольц констатировал, что подача газа в цыганские посёлки прекращена до лучших времён. Возможно, когда будут построены СПГ-терминалы и начнутся поставки голубого топлива из США, это решение удастся пересмотреть. Глава правительства дал цыганам совет, как пережить ближайшую зиму.

«Если у вас есть деньги, езжайте на Ибицу, там тепло зимой. Есть соседняя Польша или та же Россия, там вас точно газифицируют», – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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