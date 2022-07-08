 

В критическом состоянии — бывший премьер Японии Синдзо Абэ ранен в результате покушения

08.07.2022, 9:40, Разное
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На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время его выступления в поддержку кандидатов от «Либерально-демократической партии» в преддверии выборов в верхнюю палату парламента, передаёт CNN. Абэ находится в критическом состоянии в больнице Медицинского университета города Нара. По подозрению в покушении на убийство задержан местный житель.


АР

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение во время выступления в городе Нара на западе страны, пишет CNN. По данным телеканала, политик находится в критическом состоянии и борется за жизнь.

На пресс-конференции в пятницу премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Синдзо Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нара, где получает неотложную помощь. «Этот поступок нельзя простить. Мы разберёмся в ситуации и примем соответствующие меры», — прокомментировал нападение действующий премьер.

Сотрудник пожарной службы города Нара в беседе с CNN подтвердил, что Абэ находится в «состоянии остановки сердца и лёгких». По данным полиции, в бывшего премьера стреляли дважды, в грудь и шею. В больницу его доставили на вертолёте, в это время он находился в сознании и реагировал на происходящее.

На месте был задержан местный житель в возрасте около 40 лет Ямагами Тецуя, которого обвиняют в покушении на убийство. Предполагается, что подозреваемый использовал самодельный пистолет. Мотив подозреваемого пока остаётся неизвестным, его доставили для проведения допроса в полицейский участок города.

В городе Нара Абэ выступал с речью в поддержку кандидатов от «Либерально-демократической партии» в преддверии выборов в верхнюю палату парламента Японии, которые состоятся в воскресенье. Затем он должен был направиться с визитом в Киото и префектуру Сайтама, расположенную недалеко от Токио.

Как отмечается на сайте телеканала, нападение на бывшего премьера «потрясло Японию», страну с одним из самых низких уровней преступности с применением огнестрельного оружия в мире благодаря чрезвычайно строгим законам о контроле за оружием. В 2018 году в Японии было зарегистрировано всего девять смертей от огнестрельного оружия, тогда как в США за тот же год по той же причине погибли 39 740 человек.

«Это не только редкость, но и непостижимо с точки зрения культуры. Для японцев культура обращения с оружием, которая есть в США, невообразима», — отметила директор японского Международного промышленного совета по безопасности Нэнси Сноу. 



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