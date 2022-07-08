Из-за нехватки природного газа в Париже начали выпекать булки без хрустящей корки

Члены русской диаспоры в Париже жалуются на исчезновение булок со знаменитой хрустящей корочкой, сообщает La Figaro. Местные пекарни были вынуждены изменить свои производственные стандарты из-за роста цен на природный газ.

Ранее подобные меры в целях экономии приняли производители французских круассанов, сообщает источник, близкий к Парижскому профсоюзу пекарей. Высокие цены на энергоносители вынуждают производителей снижать температуру, при которой выпекаются хлебобулочные изделия, в результате чего корочка получается не такой хрустящей.

Политбеженец из Санкт-Петербурга Аполлинарий Ягужинский, приехавший в Париж в марте 2022 года, рассказал корреспонденту «Панорамы» о разочаровании, которое испытывают русские эмигранты.

– Сие подобно удару в самое сердце. Maman с детства говорила мне, что, возмужав, я получу возможность совершить Турне по городам Иль-де-Франса и отведать знаменитых французских булок. В феврале я понял, что это время пришло, – делится он. – Прощай, немытая Россия, думал я, покидая Петербург. Но каково же было моё удивление, когда вместо румяных, аппетитных парижских булок мне подали нечто сродни варенику или, простите, пельменю!

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