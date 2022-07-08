 

Из-за нехватки природного газа в Париже начали выпекать булки без хрустящей корки

08.07.2022, 9:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Члены русской диаспоры в Париже жалуются на исчезновение булок со знаменитой хрустящей корочкой, сообщает La Figaro. Местные пекарни были вынуждены изменить свои производственные стандарты из-за роста цен на природный газ.

Санкции против РоссииРанее подобные меры в целях экономии приняли производители французских круассанов, сообщает источник, близкий к Парижскому профсоюзу пекарей. Высокие цены на энергоносители вынуждают производителей снижать температуру, при которой выпекаются хлебобулочные изделия, в результате чего корочка получается не такой хрустящей.

Политбеженец из Санкт-Петербурга Аполлинарий Ягужинский, приехавший в Париж в марте 2022 года, рассказал корреспонденту «Панорамы» о разочаровании, которое испытывают русские эмигранты.

– Сие подобно удару в самое сердце. Maman с детства говорила мне, что, возмужав, я получу возможность совершить Турне по городам Иль-де-Франса и отведать знаменитых французских булок. В феврале я понял, что это время пришло, – делится он. – Прощай, немытая Россия, думал я, покидая Петербург. Но каково же было моё удивление, когда вместо румяных, аппетитных парижских булок мне подали нечто сродни варенику или, простите, пельменю!

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01.22 / Если нравится – можно смело покупать: какая верхняя одежда никогда не выходит из моды

27.04.22 / Байден повторяет путь Джимми Картера — и идёт к разгрому вместе со своей партией

05.04.22 / Мнение: Сдача в плен солдат 501-го батальона морской пехоты ВСУ

09.11.20 / Встречи с дуэнде – воришками и похитителями детей

24.09.21 / 4 знака зодиака, которых часто бросают: астрологи дали советы,как этого избежать

04.03.21 / Зачем Россия срывает мирный процесс в Сирии?

25.02.22 / Скандалы: Роскошь «Пастора»

05.02.22 / Российская иммунолог рассказала о возможных опасных последствиях переизбытка витамина D

19.11.20 / Сигарообразный НЛО возник в небе над Флоридой

19.05.22 / Американский генерал выдал кадры из видеоигры за успешную работу украинской ПВО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика