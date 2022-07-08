Мнение: О трагическом происшествии с Сергеем Лавровым



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Что ж, это всё-таки случилось! Увы…

Да, печальное…

Но вместе с тем и неизбежное…

Особенно в сложившейся ситуации в России в целом и в Кремле в частности.

Многолетний и бессменный — 18 годиков в кресле — глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, также известный под фамилией «Калантарян», перешёл на новый уровень.

И достиг предела некомпетентности, переходящей уже в профнепригодность.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» он сделал целый ряд… гм… весьма интересных заявлений, в том числе относительно перспектив возобновления «мирных переговоров» между Москвой и Киевом, начавшихся в Беларуси, продолжившихся в Стамбуле, но прерванных после бучи.

#Украина вряд ли вернется к переговорам с Россией в ближайшее время, заявил глава МИД. «Я сейчас не вижу возможности для украинской стороны, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре, — дословно сказал он в ответ на вопрос о потенциальном проведении встречи делегаций России и Украины в Белоруссии. — Сразу после Стамбула, мы знаем это наверняка, на них цыкнули американцы, англичане прежде всего (потому что именно англосаксы сейчас верховодят в Киеве). И через день состоялась жуткая провокация в Буче».

Министр также выразил мнение, что именно «англосаксы» не разрешают украинским властям обратиться к Москве с предложением возобновить дипломатический процесс, несмотря на то, что их об этом просят европейские лидеры.

Такая вот оригинальная версия. В которой «прекрасно» буквально всё — от лютейшей конспирологии, до модного словца «англосаксы», которым прежде щеголяли разве что пикейные жилеты. Теперь же оно прочно вошло в российский дипломатический лексикон. Да, Сергей Лавров и раньше им не брезговал — но больше в ироническом ключе. Теперь же он, по сути, примкнул к широкому кругу тех, для кого теория «англосаксонского владычества» над всем миром является непререкаемой аксиомой, а фраза «англичанка гадит» — непререкаемой догмой. Осталось ещё только «масонов» как-то подключить к делу…

И вот уже невозможно отделаться от ощущения, что министр сам верит в то, что говорит! И это, конечно, уже конец…

А ведь когда-то Сергей Лавров считался «умным». Но предпочёл примкнуть к «верным».

Печально всё это. Даже трагично.

Но ведь и закономерно?

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