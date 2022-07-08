В Украине снесли памятник в честь 300-летия воссоединения с Россией, причина – “спецоперация” Путина

В городе Переяслав Киевской области снесли монумент, посвящённый 300-летию воссоединения Украины и России. Как пишет «СТРАНА», решение о демонтаже монумента было принято по инициативе общины и органа местного самоуправления.



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В городе Переяслав Киевской области снесли монумент, посвящённый 300-летию воссоединения Украины и России. Как пишет «СТРАНА», об этом пишет Киевская областная военная администрация в Telegram-канале.

Как отмечает издание, памятник был демонтирован по решению общины и органа местного самоуправления.

Монумент установили 25 мая 1982 года в честь Переяславской рады, которая воссоединила Украину с Россией.