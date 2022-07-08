В США запретят игру Genshin Impact

Американские игроки Genshin Impact уже с 14 июля этого года больше не смогут загружать и обновлять популярную игру в жанре action-RPG.

Постановление о запрете игры и остальных цифровых продуктов китайской компании HoYoverse было опубликовано в официальном Twitter департамента цифровой цензуры США.

Решение было принято федеральным судом штата Калифорния на основании обвинения игры в чрезмерной сексуализации и объективизации лиц женского пола, отсутствии лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и расовых меньшинств, а также в меньшей степени из-за слежки за гражданами США в пользу китайского правительства.

– Мы неоднократно получали жалобы на продукты этой китайской фирмы. То что они следят за нами было известно давно, но это не тот повод, что-либо блокировать. Но я не могу себе представить, что в нашей стране есть люди, которые с радостью играют и платят за откровенное оскорбление всей американской нации. Пусть те самые «геймеры» лучше сходят потрогают траву или поцелуют своих матерей,- прокомментировал запрет федеральный прокурор Зак Стивенсон.

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