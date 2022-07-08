Полковник в отставке Макгрегор: Пора подумать о перемирии – Украина может быть стёрта с карты мира

Владимир Путин не выведет войска с занятых территорий, которые исторически являются частью России, заявил в интервью Sky News Australia бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор открыто поддерживающий Путина. По его словам, Западу следует добиваться скорейшего прекращения боевых действий, потому что иначе Украина как государство может исчезнуть с карты мира. Кроме того, Макгрегор подчёркивает, что санкционная война против РФ складывается явно не в пользу США и их союзников.

Что могли бы делать такие государства, как Австралия, вместо (поставок) всех этих вооружений, всей этой военной техники, которую мы передаём? Что мы могли бы делать вместо этого?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Если вы понимаете, что чем дольше это длится, тем больше ненужных человеческих смертей, тем больше ущерба понесёт Украина… Она уже, по сути, несостоятельное государство, а может быть вообще стёрта с карты мира. В таком случае я бы сказал, что нам нужно прекращение огня.

И Австралии следует этого добиваться. Потому что никто в Вашингтоне этого делать не будет. Но я слышу от людей в Берлине, Париже и в Лондоне — от тех, кто хотел бы нового вотума недоверия Борису Джонсону и его отстранения от власти, — что эта идея становится всё популярнее. Выступить за прекращение огня и прийти к каким-то договорённостям. Потому что мы не можем себе позволить вести эти боевые действия до того момента, когда украинцев больше не останется.

Но стал бы… Исходя из вашего опыта, стал бы Владимир Путин соглашаться на что-то подобное? Он ведь, как вы знаете, хочет получить всё.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Владимир Путин никогда не был заинтересован во всей Украине. Территория, которую он контролирует в данный момент, на самом деле, традиционно русскоязычная, она была частью России. И именно там была сконцентрирована бόльшая часть украинских войск. Он серьёзно беспокоился, что эти силы нападут на Россию и что мы неизбежно развернём там наши оперативно-тактические баллистические ракеты, чтобы поставить под угрозу его возможности использования ядерного арсенала.

Поэтому нет, я не думаю, что вопрос стоит так. Уходить с занятых территорий он не будет, об этом не может быть и речи…

Да.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Так что если вы не готовы прийти к какой-то договорённости по территориальному вопросу, то я бы, конечно, порекомендовал временное прекращение огня. Чем больше это длится, тем выше вероятность более широкой региональной войны.

Да. Учитывая, как дела обстоят сейчас, если никто не отступит, сколько это может продолжаться? И, конечно, как мы знаем, это имеет огромные последствия для всего мира в том, что касается энергетики.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да. И здесь тоже все козыри сейчас у русских. Большинство санкций, которые мы пытались вводить, ударили по нашим союзникам и навредили нам. Русские не страдают. У них получается продавать всё: энергоносители, минералы, ресурсы, зерно, продовольствие — Китаю, Индии, Японии и другим странам мира, которые хотят это покупать. Так что, по-моему, от наших санкций серьёзно пострадали только наши европейские союзники и Соединённые Штаты.

Тем временем Швеция и Финляндия, вероятно, присоединятся к НАТО. Насколько это уязвит Путина?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Я думаю, ему это вообще неважно. Он никогда не чувствовал угрозы от Швеции или Финляндии. Нет никаких оснований считать, что какая-либо из этих стран заинтересована воевать против него. У него нет никаких планов на их счёт. Я думаю, это не имеет никакого значения.

Я думаю, шведы… Как заявил шведский посол в Вашингтоне: «Мы тратим на оборону четыре процента ВВП, а теперь, когда мы вступим в НАТО, мы сможем сократить эти расходы до двух процентов».

Хм!

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Так что я совсем не думаю, что это какой-то новый великий союз с целью уничтожить Россию.

Хороший аргумент. Полковник Дуглас Макгрегор, с вами всегда интересно беседовать. Мы признательны вам за то, что вы уделили нам время сегодня утром. Спасибо! До скорой встречи!

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно.

