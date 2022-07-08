 

Студентки в Индии массово покидают общежитие – их пугают призраки

08.07.2022, 6:41, Разное
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Массовая паника из-за призраков может вскоре полностью освободить общежитие для девушек в индийском штате Трипура.

Молодые студентки бегут из своих комнат из-за сильного страха перед паранормальными явлениями.

Как сообщает местная пресса, общежитие имени Кастурба Ганди расположено в городе Амбасса, район Далай, и призраков там видят далеко не в первый раз. Еще четыре года назад некоторые студентки сбежали из общежития после того, как наблюдали “что-то паранормальное”.

Смотритель общежития в конце июня 2022 года сообщил журналистам, что три девушки увидели странную фигуру в белой одежде и им стало плохо от сильного страха и паники. На следующий день еще две студентки увидели нечто похожее.

Все они тут же приняли решение выехать из своих комнат и это было лишь начало. Далее слухи о призраках распространились по всему общежитию как лесной пожар и выезжающих стало еще больше.

Администрация школы, к которой относится общежитие, созвала экстренное совещание с кураторами общежития, местными жителями и представителями департамента образования. Но это не помогло. На данный момент известно, что все 50 проживающих в здании девушек и их кураторы уже сообщили администрации школы, что они покидают общежитие.

Основной версией происходящего было названо искусственное создание паники некой бандой преступников-наркоторговцев, которые по неназванным причинам хотели, чтобы девушки быстро покинули здание общежития.



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