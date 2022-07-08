Пышные формы – не повод отказываться от шорт: как выбрать актуальную модель на лето полной женщине

Пышные формы не могут быть причиной отказа от шорт. Подобрав удачную модель, можно выглядеть сногсшибательно, представив фигуру в лучшем виде.

Какие модели лучше всего выбирать полным дамам и с чем их сочетать, чтобы образ получился стильным и современным?

Темно-синие шорты с ярким верхом

Темно-синий цвет подчеркивает естественные изгибы и смотрится выигрышно в сочетании с яркими цветами. Особую изюминку придает шортам завязывающийся на талии мягкий пояс.

С топом

Чтобы удлинить торс, рекомендуется подобрать подходящий комплект, состоящий из укороченного топа и шорт с высокой посадкой. Такой наряд позволит подчеркнуть талию, а яркая расцветка поднимет настроение.

Многослойный наряд

Можно взять простые предметы одежды и создать из них за несколько секунд очень привлекательный многослойный наряд. Как гармонично смотрятся вместе белые шорты, футболка нейтрального цвета с рисунком, красный жакет и туфли на платформе.

Светлые шорты

Светлые шорты милы и универсальны. В них можно пойти на воскресный бранч или на свидание, дополнив очаровательным полупрозрачным платьем-накидкой с эффектным украшением.

Шорты в горошек с белым блейзером (главное фото)

Полные девушки могут взять на заметку летние шорты с очаровательным рисунком в горошек. Благодаря белому блейзеру образ получится ослепительным.

Шорты с высокой талией

Шорты из джинсовой ткани с высокой посадкой отлично смотрятся на пышных дамах. Их следует дополнить футболкой с рисунком и ярким блейзером, чтобы лук получился более дерзким. Великолепно впишется в образ звериный принт.

С ярким свитером

Для прохладных дней или вечеров подойдет комплект из потертых джинсовых шорт и симпатичного кислотного свитера. Если добавить к образу босоножки на каблуках в цвет верха, которые заметно удлиняют ноги, успех гарантирован.

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С прозрачным топом

С джинсовыми шортами с необработанными краями очень выигрышно смотрится прозрачный топ. Завершить образ поможет жакет без воротника с рукавами с защипами.

С коротким топом

Идеальный вариант для дам с формами – темные джинсовые шорты и короткий топ, отрывающий полоску тела. Кружевная белая накидка добавляет образу шарма.

С топом с длинным рукавом

Пышные формы не помеха для миниатюрных коротких шорт. Облегающий топ с длинным рукавом выигрышно подчеркивает фигуру.

Советы

Полные женщины могут выбирать разные шорты – темные и светлые, облегающие и свободные, короткие и длинные, строгие и игривые. Важно, чтобы они хорошо сидели на фигуре.

Однако не стоит увлекаться слишком короткими и обтягивающими моделями, которые могут сделать внешний вид вульгарным и лишить пышные формы их привлекательности.

Самые подходящие для полных дам шорты в плане ткани – джинсовые, так как плотная ткань способна хорошо моделировать фигуру. Если в летнее время в них будет жарко, можно отдать предпочтение более комфортной модели их льна или хлопка.

Идеальным вариантом для пышных дам также считаются шорты из однотонной ткани, пусть даже они будут светлыми. В моде сейчас светло-желтые и пудровые модели.

Хорошее решение – дополнить летние шорты стильным пиджаком с рукавами три четверти.