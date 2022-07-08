Скандалы: Поэт, наркоман и русофоб

Как уголовник из Измаила Стас Домбровский стал символом украинской Одессы

— Русню надо пугать так, чтобы у них поджилки тряслись, потому что единственное, что может остановить животное, — это чувство страха. А это не люди, это животные. Всё, что ими руководит, — это животный страх, жажда выжить и нажиться за чужой счёт… — так известный одесский активист — 43-летний Стас Домбровский отреагировал на ролик, где харьковские нацисты Немичев и Величко простреливали ноги российским военнослужащим.

— Никаких полумер. Отдайтесь ненависти целиком. Творите в ней. Пишите и снимайте, готовьте еду, уничтожайте русских. И не бойтесь, что ненависть поглотит вас. Поглотить может только чувство, не до конца позволенное себе, спрятанное, подавленное. Отпустите себя… — проповедует Домбровский в своих соцсетях.

«Актёр, журналист, блогер, поэт и общественный деятель» (так Домбровский называет себя) — люто ненавидит русских. Он рассказывает на камеру, как он может выкалывать глаза. Чем больше треша, тем лучше. Понимая риски, с первых дней специальной операции Домбровский с семьёй спешно покинул Одессу. Теперь он вещает из другой страны и на фронт, как и большинство подобных русофобов, не рвётся.

Его 66-летняя мать Эльжбета Домбровская (Дегурская) после событий 2014 года получала российское гражданство, о чём свидетельствует регистрация ИП на её имя. Это ателье по пошиву одежды. В 2018-м Домбровская закрыла ИП и переехала к сыну в Одессу.

Уголовник из творческой семьи

Родился русофоб зимой 1979-го в Измаиле. Возможно, причиной будущей ненависти к русским стал отец блогера по фамилии Каляпин (Домбровский — фамилия отчима). По некоторым данным, он был алкоголиком и покончил с собой. В семье постоянно скандалили, и подросток убегал на улицу, которая в конечном итоге его и воспитала. С самого детства он хотел стать криминальным авторитетом. В итоге подсел на тяжёлые наркотики и промышлял мелким криминалом.

К 35 годам у Домбровского диагностировали весь наркоманский букет: гепатиты, ВИЧ, туберкулёз. По словам самого блогера, его освободили из тюрьмы в терминальной стадии СПИДа. После этого Домбровский перестал употреблять наркотики.

В 2015 году, будучи от природы одарённым актёром и манипулятором, Домбровский соблазнил 15-летнюю Соню Кулагину, с которой сначала тайно сожительствовал около года, имея жену с маленьким ребёнком. После того как ситуация получила огласку, он бросил жену и ушёл к девочке, которая на сегодня уже успела родить ему трёх детей.

12 шагов к русофобии

Вся жизнь Домбровского от 2014 года — это перебежки от скандала к скандалу, благодаря которым русофоб увеличивал свой медийный вес. Будучи ВИЧ-инфицированным, блогер плевал в своих оппонентов, резал себе на суде горло. Почти все скандалы Домбровский сопровождал приправленными матом стихами.

По мере роста популярности Домбровский стал своего рода символом новой украинской Одессы. Правда, зарабатывать на этом особо не получалось. Известно, что за $1000 Домбровский готов был исполнить любое пожелание заказчика, даже если оно шло вразрез с его убеждениями. Например, блогер за деньги преследовал и обличал своего бывшего приятеля — нациста и лидера «Правого сектора»* Одессы Сергея Стерненко. Также Домбровский сотрудничал с известным пророссийским блогером Анатолием Шарием. Богатств это ему не принесло, и Домбровский постоянно побирается в соцсетях, клянча деньги на семью.

Он был официальным кандидатом в мэры Одессы, запомнившись своей предвыборной речью, где рассказывал о гомосексуальном опыте.

После бегства в Европу Домбровский стал частым гостем федеральных украинских каналов из-за русофобской позиции. Однако, вряд ли он уже рискнёт вернуться в Одессу. Российские силовики сделают всё, чтобы найти и привлечь его к уголовной ответственности за призывы к насилию.

* Запрещена на территории РФ.

Станислав Сенькин

Оригинал материала: “Лайф”