Мнение: Укол зонтиком

Сейчас по сети катится флешмоб о нелегкой женской доле – почтенные тетеньки и матери семейств с неизбытой, оказывается, за столько лет яростью рассказывают, как кто-то мерзкий их в 16 лет щипал за попу, а в 19 дышал в лицо перегаром и тянул руки к святому – сиськам. И тут как раз кстати по любимому “Радио России” передали единственный настоящий шлягер Ларисы Долиной “Погода в доме” – этот истинный гимн женскому мазохизму на все времена… Очень в тему!

Песня была и есть беззаветно любима домохозяйками всей страны – и это тем более поразительно, что ее текст имеет издевательский, прямо-таки постмодернистский характер. Автор безжалостно глумится над героиней, что лишь подчеркивает сентиментальная, “напевная”, приторно сахарная мелодия.

“Какой прогноз у нас сегодня, милый?

С чем ты опять (!) проснулся не в ладу?”

Вот они, архетипические (судя по бешеной популярности) отношения в российской паре: подруга, или, скорее, жена давно привыкла, что муженек еще глаз продрать не успеет, а у него уже кислая рожа и недовольство всем на свете:

“Скажи мне правду, господи помилуй,

Какую блажь имеешь ты в виду?”

Супружница, правда, от такого постоянства и сама на грани истерики, недаром у нее вырывается это “господи помилуй”. Ну и всерьез принимать вечно чем-то недовольного придурка рядом с собой она уже давно разучилась, лишь устало интересуется про “очередную блажь”.

И далее там все в том же издевательском духе под невыносимо сладкую мелодию. Еще дивное:

“Какой прогноз – покуда небо звездно,

Чего нам ждать – весны или зимы?”

Несчастная замордованная “спутница жизни” уже настолько доведена, что, как сама же признается, потеряла ориентацию во времени: забыла, что за чем идет – зима за весной или наоборот. И тут же допевает:

“…А если будет поздно,

То виноваты будем только мы!”

МЫ?? Какие же здесь “мы”, если, как мы только что услышали, налицо лишь мучитель и его жертва? Впрочем, это “мы” и есть – классическая садомазохистская пара.

Спросят – а где же здесь агрессия? Так вся песня, собственно, именно о ней, родимой: активная демонстрация и навязывание собственного плохого настроения – один из худших видов агрессии, которая, пожалуй, будет похуже щипков за попу (особенно если применяется изо дня в день, на измор).

Вот об этой агрессии наши девушки почему-то совсем не пишут. Они о ней только поют.

“Главней всего – погода в доме.

А все другое – суета.

Есть я и ты. А все что кроме

Легко уладить с помощью зонта”.

Всегда, когда слышу эту песню, мне очень хочется верить, что героиня песни имеет все ж в виду судьбу болгарского диссидента Георгия Маркова или, на худой конец, Пьера Ришара из фильма “Укол зонтиком”.

Один укол – и ты свободна! Главное, подобрать правильный зонтик (2016)