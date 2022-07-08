Волшебство солнца в формате пудры: бронзовый макияж – ключевой элемент бьюти-кейса на лето

Каким должен быть летний макияж? Теплым, гладким, идеальным. Это бронзовый цвет пудры, королевы летнего макияжа, который украшает кожу скульптурной аурой благодаря цветовой гамме солнца в виде косметического средства. Но что нового появилось среди текстур и техник нанесения?

Бронзирующая пудра творит чудеса

Может, и звучит это глупо, но старинные легенды гласят, что солнечные ванны приводят к прямому контакту со стихией Огня, хотя и на расстоянии. Это что-то мощное, почти мистическое, безусловно, очень энергичное. Может быть, поэтому вы чувствуете себя идеально, как только ваша кожа становится золотой?

Технически визажисты соглашаются: загар — это, по сути, великолепная маска. «Меланин, который пигментирует кожу, придает яркость, повышает контрастность, сглаживает мелкие недостатки, придает даже белизну зубам и яркость глазам», — говорит Хунг Ваннго, бьюти-эксперт. Это нужно учитывать, да еще и как, в летнем макияже.

Оттенки заката

Новый тренд указывает на бронзовый макияж, согревающий кожу оттенками заката. «Рекомендую нанести на все лицо слегка блестящий сатиновый бронзер, не слишком темнее натурального цвета и ближе к золоту. Он придает рассеянное сияние, эффект заката каждому движению», — продолжает Ваннго, показав такой же макияж на Каннском кинофестивале на Дайан Крюгер, Эльзе Хоск и Джулианне Мур.

«Мы помним, что загар делает черты лица довольно плоскими. Поэтому необходимо усилить тени с помощью контурной палочки с нанесенным на ней шоколадным тоном, чтобы хорошо растушевать их под скулой, на переносице и придать трехмерность», – говорит он.

Теперь выбирайте цвета неба – ярко-розовый румянец, желательно кремовый. В центре щеки плавно кверху и у виска легкий эффект загара. Последний штрих, сияние последнего солнца: капля хайлайтера наносится влажным пальцем только на скулу.

Холодный загар

Золотой? Необязательно. Вы даже можете получить… холодный загар! Это не парадокс, а вопрос «сезона» принадлежности. Это подтверждает Росселла Мильяччио, эксперт по армокромии (метод, который оценивает по цвету кожи, глаз и волос, какие оттенки макияжа могут лучше всего подчеркнуть красоту).

В целом «для женщин двух холодных сезонов, то есть зимы и лета, бронзаторы и пудра никогда не должны быть намного темнее цвета лица и всегда иметь одинаково холодный подтон, то есть песочный, цвет слоновой кости, бисквитный, никогда не стремящийся к желтизне. Так же как и румяна, шелковисто-розовые и засахаренный миндаль, а также хайлайтеры, жемчужные или платиновые», — объясняет Росселла.

В принципе, выбор за вами. Но не забывайте о том, что в тренде именно бронзовый загар.