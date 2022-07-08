Мнение: Одной краской мазаны?
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С момента нападения на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова прошло три месяца.
Имена хулигана с краской и его подельника, снимавшего преступление и отправившего видео в телеграм-канал «Союз Z десантников», установлены. Но уголовное дело до сих пор не возбуждено.
Потому что эти хулиганы – правильные хулиганы? Типа государственные? А Дмитрию Муратову надо сказать спасибо полиции, что не возбудили уголовное дело в отношении него самого? За доведение до злобного хулиганства добропорядочных патриотически настроенных, но придурковатых граждан?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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