Собянин рассказал о мерах поддержки креативной индустрии Москвы

“Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание таких уникальных проектов, которые двигают нашу креативную индустрию, не только креативную, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление”, – обратился градоначальник к представителям креативной индустрии Москвы.

Собянин подчеркнул, что без креативных услуг невозможно представить современный город и страну. Мэр пообещал продолжать поддерживать креативную индустрию. Для преодоления ограничений необходимы свежие форматы работы, указал градоначальник.

Он напомнил, что Москва уже начала поддерживать киноиндустрию. Столичные сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат российских картин. Это мотивирует прокатчиков демонстрировать отечественное кино, отметил мэр.

Также он напомнил о создании системы креативных технопарков в Москве. Заявки подали около пяти площадок, уточнил Собянин.

В столице насчитывается около 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативной индустрии. Их общая выручка – более четырех триллионов рублей. В отрасли занято свыше 453 тысяч человек.

В Москве в Парке Горького с 7 по 10 июля проходит Российская неделя креативных индустрий. Она собрала фотографов, архитекторов, ювелиров, дизайнеров, художников и других представителей отрасли.

На креативной неделе столица представит площадку Created in Moscow. Она станет основной на фестивале. Запланировано более 40 мероприятий – лекции, мастер-классы, кинопоказы, паблик-токи.