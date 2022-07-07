 

Собянин рассказал о мерах поддержки креативной индустрии Москвы

07.07.2022, 15:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание таких уникальных проектов, которые двигают нашу креативную индустрию, не только креативную, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление”, – обратился градоначальник к представителям креативной индустрии Москвы.

Собянин подчеркнул, что без креативных услуг невозможно представить современный город и страну. Мэр пообещал продолжать поддерживать креативную индустрию. Для преодоления ограничений необходимы свежие форматы работы, указал градоначальник.

Он напомнил, что Москва уже начала поддерживать киноиндустрию. Столичные сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат российских картин. Это мотивирует прокатчиков демонстрировать отечественное кино, отметил мэр.

Также он напомнил о создании системы креативных технопарков в Москве. Заявки подали около пяти площадок, уточнил Собянин.

В столице насчитывается около 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативной индустрии. Их общая выручка – более четырех триллионов рублей. В отрасли занято свыше 453 тысяч человек.

В Москве в Парке Горького с 7 по 10 июля проходит Российская неделя креативных индустрий. Она собрала фотографов, архитекторов, ювелиров, дизайнеров, художников и других представителей отрасли.

На креативной неделе столица представит площадку Created in Moscow. Она станет основной на фестивале. Запланировано более 40 мероприятий – лекции, мастер-классы, кинопоказы, паблик-токи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06.22 / Сезон свадеб уже открыт: 4 тенденции макияжа для невест, ставшие самыми модными в 2022 году

20.04.21 / «Роскосмос» объявил о повторном запуске станции «Мир»

01.08.20 / Путин запретил СМИ публиковать материалы о ФСБ, в том числе не содержащие гостайну

08.08.20 / Мнение: Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

29.08.21 / В песке, пакетах и не только: как сохранить свеклу свежей до самой весны

24.12.20 / Ани Лорак, Алена Хмельницкая и другие гости Women Christmas Dinner

29.08.21 / Ковбойские сапоги пригодятся: предметы одежды для покупки в конце лета

21.10.21 / Легинсы на пике популярности. Носим правильно, чтобы образ не был скучным

24.05.22 / Starbucks уходит из России после 15 лет работы

17.04.21 / Зарегистрированные пользователи сайта в поддержку Алексея Навального принудительно станут участниками программы «Дальневосточный гектар»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика