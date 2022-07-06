 

Россиян предупреждают об опасности покупки iPhone

06.07.2022, 10:15, Разное
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Аналитики сферы высоких технологий предупредили россиян об опасности покупки продукции американской корпорации Apple. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что оперативная система iPhone может быть выведена из строя.
Усложненная геополитическая ситуация в мире привела к изменениям во многих сферах. Специалисты технологической отрасли уже ранее сообщали о вероятных ухудшениях в поставках и обслуживании гаджетов. Сейчас эксперты и вовсе рекомендуют отказаться от покупки устройств от Apple. Причиной этого, по словам Эльдара Муртазина, является то, что компания постоянно контролирует ОС своих смартфонов.

Следовательно, в любой момент долгожданная покупка может превратиться в абсолютно бесполезный кусок пластика. К этому приведет закрытие производителем доступа к магазинам приложений AppStore. Такая же ситуация может произойти и относительно Google Play. Уже сейчас, напоминает специалист, на территории Российской Федерации нет ни одного официального пункта для ремонта технических устройств от корпорации из Купертино.

Вместе с отсутствием комплектующих, наблюдается и отсутствие программного обеспечения для устранения неполадок, например, замены экрана. Меньшая вероятность аналогичных действий со стороны Google, однако и их продукты также могут внезапно прекратить получать поддержку софта и ремонтопригодности.

Источник: radiokp.ru



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