 

«Мне хватает»: Отец Жанны Фриске назвал размер своей пенсии

06.07.2022, 10:15, Разное
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Отец Жанны Фриске пояснил о своей пенсии, заверив, что никогда не жаловался на ее размер. Так же относиться к своим доходам отец умершей певицы призывает и других.
В 2015 году от онкологического заболевания скончалась певица Жанна Фриске, однако ее до сих пор помнят поклонники как творчества группы «Блестящие, так и ее сольных хитов. Не дают забыть об артистке и споры между ее отцом и супругом Дмитрием Шепелевыв из-за права на воспитание сына исполнительницы Платона, рожденного в браке с шоуменом. На этот раз журналисты поинтересовались доходами Владимира Фриске.

Как оказалось, Владимир Борисович не только занимается гостиничным бизнесом в Арабских Эмиратах. Мужчина, который в текущем году отпразднует свой 70-летний юбилей, уже на пенсии. При этом он не только не жалуется на размер получаемых выплат из ПФ России, но и призывает других не делать этого. Стоит отметить, что доходы от бизнеса предприниматель получает совсем небольшие, но и это не стало для него проблемой.

Раскрыл отец умершей певицы и размер своей пенсии, всего он в месяц получает 27 тысяч рублей. Однако для комфортной жизни, заверяет Владимир Фриске, ему не нужны миллионы, денег мужчине хватает на все необходимые расходы. Однако звезд, которые сетуют на низкий размер пособия от государства, он понимает, ведь многие были кумирами публики и получали огромные гонорары. Однако тем, кто получает 60 тысяч ежемесячно, жаловаться не на что, уверен Фриске, такой суммы должно хватать на хорошие условия жизни. Если же кому-то не хватает средств, нужно просто не сидеть дома, а искать хоть какую-то подработку.

Источник: www.starhit.ru



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