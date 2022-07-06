 

Одинцово догоняет по ценам Москву

06.07.2022, 10:02, Разное
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Одинцовский городской округ лидирует по объему предложения новостроек в Подмосковье. Здесь сосредоточено около 15% от всех строящихся жилых комплексов.

Стоимость «квадрата» в местных новостройках может различаться в четыре раза, в зависимости от проекта. Минимальный показатель составляет 114 тыс. рублей, самое дорогое жилье предлагается почти за 430 тыс. рублей за кв. м. А средний ценник – 200 тыс. рублей за кв. м – сопоставим с бюджетами в новостройках Новый Москвы и Зеленограда.

Второе место по предложению подмосковных новостроек занимают Мытищи, где сосредоточено почти 12% от всех проектов. Средняя цена «квадрата» в локальных ЖК составляет 178 тыс. рублей.

По 11% от всего первичного предложения представлено в Красногорске и Люберцах. Средняя стоимость «квадрата» здесь к началу июля составила 183 тыс. и 177 тыс. рублей соответственно.

География новостроек в Подмосковье крайне неравномерна. Основной объем первичного жилья – почти 68% – сосредоточен всего в семи из 60 городских округов. В некоторых областных городах рядом с Москвой насчитывается лишь по одной новостройке: Химки, Подольск, Лобня и Реутов.



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