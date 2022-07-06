Володин потребовал от США возместить ущерб от пандемии коронавируса

Председатель ГД прокомментировал заявление главы комиссии журнала Lancet Джеффри Сакса, согласно которому коронавирус создан в американской биологической лаборатории.

Сакс отметил, что почти убежден, что вирус вышел из биолаборатории США. “Было два года интенсивного изучения. Это грубая ошибка биотехнологий, а не естественное распространение”, – подчеркнул он.

Володин обратил внимание на молчание властей США. В Белом доме боятся, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии, считает спикер.

“Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность”, – написал политик.

Он призвал США остановить и рассекретить военные биологические разработки. Всем пострадавшим от пандемии государствам Соединенные Штаты должны компенсировать убытки, добавил Володин.

Напомним, что в Госдуме продолжается расследование деятельности биолабораторий на Украине. В состав комиссии входят 28 человек: 14 депутатов и столько же сенаторов.