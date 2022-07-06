Зачем были нужны«мальчики для битья» и кто они?

Во многих уголках земного шара аристократы и дворяне, короли и юные принцы считались «неприкасаемыми» и находились под божественной защитой.

Поднять руку на дворянина или благородного ребенка часто было проступком, наказуемым самым суровым образом, иногда даже смертью. Как же тогда наказать маленького мальчика, который также является вашим королем, его наследником или просто очень высокородным парнем? Решение было найдено – нужен «мальчик для битья».

Мальчик для битья, известный как «доверенное лицо для исправления», был мальчиком, воспитывавшимся вместе с принцем или мальчиком-монархом, который получал телесные наказания, такие как порка или порка за ошибки и проступки юного монарха. Принца заставляли наблюдать за тем, как это происходит, мотивируя тем, что, увидев, как друга наказывают от их имени, он удержит их от дальнейших проступков.

Например, у юного короля Англии Эдуарда VI был мальчик для битья по имени Барнаби Фицпатрик, сын 1-го барона Верхнего Оссори. В 1592 году Конрад Хересбах написал, что мальчика для битья били кнутом перед молодым королем, особенно когда последний произносил ругательства. Барнаби Фицпатрик получил высшее образование при королевском дворе, а позже стал видным дворянином в своей жизни, став 2-м бароном Верхнего Оссори.