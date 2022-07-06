Мнение: Русско-армянский юмор

Вчера весь день слушал по радио (точнее – каждые 15 минут, у меня ж КовидФМ бормочет) одну и ту же фразу, которая поначалу меня изрядно веселила. Вот она в изложении РИА НОВОСТИ:

“Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет России”

То есть натурально – это подлинный призыв “премьер-министра” “РФ”, которому явно мерещатся лавры его соотечественника Петросяна.

Фраза звучит как явный троллинг – даже при том, что взятая абстрактно она, быть может, даже и означала бы нечто осмысленное, хотя бы мечту, пусть – несбыточную. Но юмор в том, что звучит она конкретно сейчас, на пятом месяце “спецоперации” и полной экономической блокады РФии. Причем от кого? От как бы главы правительства! КОГО он призывает к срочному (!) построению “промышленного суверенитета” – нас?! А ему не кажется, что уже несколько поздно пить боржоми?

Ежу понятно: если вы собираетесь вступить в войну со всем миром и обнаруживаете, что вы от этого мира во всем зависите и вам нужно устроить у себя “промышленный суверенитет”- разве не кажется разумным СНАЧАЛА построить у себя ЭТО САМОЕ (используя ресурсы, представляемые этим миром), а уже ПОТОМ затевать войну? И ни в коем случае не наоборот?!

Ведь мало того, что трудно одновременно вести войну и перестраивать промышленность; нетрудно догадаться, что уже ПОСЛЕ ссоры со всем миром что-то перестраивать в принципе станет в 100 раз труднее, поскольку обиженный мир не даст тебе ни гвоздя (не говоря уж о технологиях), и придется копошиться в своих снегах в гордом одиночестве, пытаясь заиндевелыми пальцами вручную состругать что-то похожее на западный станок?

Конечно, отдельный и теоретически интересный вопрос – а возможен ли “промышленный суверенитет в одной отдельно взятой стране” в принципе, тем более в такой стране, как Россия – то есть у далекой мировой периферии в крайне суровых и неблагоприятных природных условиях? Достаточно очевидно, что нет: 145 миллионов ртов на нашей территории без участия остального мира не удастся даже просто накормить, не говоря уж о том, чтобы загрузить какой-то доморощенной работой. Разве что как мечта…