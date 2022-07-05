Скандалы: Неперелетные

Росавиация блокирует сидящим без работы пилотам устройство за рубежом

Росавиация препятствует трудоустройству оставшихся без работы российских пилотов за рубежом. Уволившиеся и отправленные в простой командиры воздушных судов и вторые пилоты пытаются перейти на работу в иностранные компании, однако российский регулятор не подтверждает их квалификацию по запросам заграничных авиавластей. С проблемой столкнулись, по оценкам профсоюзов, от нескольких десятков до нескольких сотен сотрудников, хотя спрос на них есть. С начала марта в Россию поступило около 600 запросов из Юго-Восточной Азии (Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, Малайзии) и Турции, но трудоустроиться смогли только около 100 человек.

Как выяснил «Ъ», российские пилоты не могут подтвердить действие своих удостоверений. Росавиация в ходе стандартной процедуры проверки кандидата по просьбе будущего работодателя не раскрывает зарубежным коллегам данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности.

Свои отказы российский регулятор объясняет «невозможностью раскрыть персональные данные», в ряде случаев запросы просто остаются без ответов.

Сами авиакомпании при этом не против временного трудоустройства своих высвобожденных сотрудников. К примеру, S7 направила около 20 пилотов в ОАЭ на три месяца (до сентября). Срочный контракт с ними заключила AirArabia. В авиакомпании заявили, что партнерство «позволит сотрудникам практиковать английский язык, перенять ценный опыт коллег и поделиться своим профессиональным опытом».

Росавиация и Минтранс никак не комментирует информацию об удержании пилотов внутри страны. Однако из утвержденной правительственной Программы развития авиаотрасли до 2030 года следует, что авиавласти опасаются чрезмерного оттока кадров за рубеж.

В документе говорится, что в месяц министерство получало около 70 обращений от иностранных авиавластей с просьбой подтвердить сертификаты специалистов: «Данные обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем».

Стремление перестраховаться может быть связано и с опасениями Минтранса сорвать выполнение поручения Владимира Путина о сохранении объема перевозок в 100 млн пассажиров в 2022 году, отмечают наблюдатели:

«Возможно, Нерадько надоумил Минтранс Виталия Савельева. Ведомство не хочет отпускать из страны рабочую силу, опасаясь не выполнить поручение Путина о сохранении объема перевозок в 100 млн пассажиров. Но обеспечить пилотов работой они тоже не могут, заставляя людей сидеть без дела и без денег.

Работы для пилотов в стране станет еще меньше, и вряд ли саботаж запросов от иностранных компаний поможет Росавиации сохранить ценные кадры. Тот случай, когда меры поддержки отрасли надо было разрабатывать еще вчера, но Минтранс и Росавиация, как обычно, упустили время. И теперь вместо того, чтобы заручиться лояльностью российских пилотов в будущем, Савельев и Нерадько только настраивают их против себя», — комментируют в телеграм-канале «Временное правительство».

Эксперты отрасли отмечают, что Росавиация игнорирует запросы со стороны зарубежных авиавластей далеко не первый год. Еще до начала пандемии в отрасли нарастал дефицит кадров – до такой степени, что Россия сама была вынуждена нанимать на работу иностранных пилотов. По состоянию здоровья летный состав ежегодно покидает в среднем по 300 человек. Многие выходят на пенсию. 5,6 тысяч из 15 тысяч коммерческих пилотов в РФ – в возрасте 50-59 лет.

— В целом ничего нового в действиях Росавиации я не вижу. Всё это мы уже наблюдали в 2017 году. Тогда российские власти таким же примерно образом пытались остановить отток командиров воздушных судов, которые массово уезжали на работу в Китай и другие азиатские страны за лучшей зарплатой. Сейчас государство продолжает усиливать свои позиции в контроле авиаперевозок в России, а сами эти перевозки всё меньше напоминают открытый рынок, — комментирует «НИ» авиаэксперт Андрей Меньшенин. — Последствия в основном могут коснуться безопасности полетов. В ситуации избытка кадров на рынке труда авиакомпании будут легче избавляться от неугодных пилотов, которые так или иначе раздражают менеджмент. Например, учитывая грядущие осложнения с техобслуживанием авиапарка, в некоторых авиакомпаниях может возникнуть ситуация, когда рейс будет выполняться на воздушном судне без надлежащего техобслуживания. Если кто-то из командиров воздушного судна откажется выполнять полёт, то его будет легче заменить тем пилотом, кто согласится.

С начала спецоперации рынок труда для пилотов сжался, закрылись не только внешние, но и внутренние маршруты.

С марта 2022 года авиакомпании стали отправлять пилотов в простой. Прекращение полетов практически по всем международным рейсам (до спецоперации Россия летала в 60 стран, теперь только в 11) привело к одномоментному снижению налета. А от налета напрямую зависит доход пилотов и членов экипажа.

— Летный состав не увольняют. У нас безработица, как известно, не явная, а скрытая. Нагрузку оставшуюся распределяют пропорционально – размазывают налет тонким слоем. В Аэрофлоте, во всех крупных компаниях их «дочках» действует такое правило. Это строгое указание руководства по производству полётов. Лётчики, которые числятся в штате, должны летать примерно поровну, что в гражданской авиации в принципе обоснованно. Сколько это от того, что было? Нормой считалось восемьдесят часов в месяц, по соглашению сторон можно было увеличивать количество часов до девяноста. Теперь осталась примерно половина от нормы. Поскольку зарплата гражданских пилотом рассчитывается, исходя из норма-часа и между налетом и доходом существует практически прямая зависимость, соответственно, если летать стали вдвое меньше, то и получать стали тоже – вдвое меньше, — говорит в интервью «Новым Известиям» заслуженный лётчик-испытатель, герой России Александр Гарнаев.

В среднем по отрасли доходы пилотов сократились на 40%, отмечает президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук. Заработки пилотов с допусками на дальнемагистральные самолеты Boeing 777 и Airbus A350/330 упали еще существеннее.

— С 2008-2009 годов, когда российские суда стали активно летать за рубеж, зарплата командира экипажа при выполнении нормы полётов стала равна примерно 10 тысячам долларов. Вторые пилоты получают в разных компаниях разные суммы, но меньшие, чем командиры экипажа, как правило, это примерно 70% от зарплаты командира. Все изменения положений об оплате труда крутились вокруг этой цифры – 10 тысяч долларов. Зарплата российских лётчиков стала сопоставима с зарплатой в европейских авиакомпаниях. Развивающиеся компании азиатских стран, заинтересованные в экспатах, перекупали лётчиков, предлагая в два раза больше. Менялся курс доллара, менялась оплата в рублях. Так и дожили до пандемийных времён, потом всё резко обрушилось. После отмены пандемийных ограничений отрасль начала восстанавливаться. Теперь в связи со спецоперацией новое обрушение, — говорит Александр Гарнаев.

Сокращения пассажиропотока и сокращения доходов сотрудников отрасли — одна беда. С введением санкций ЕС запретил продавать России самолеты и запчасти к ним, а также оказывать российским авиакомпаниям услуги по страхованию и техобслуживанию, а эта проблема уже перерастает в плоскость безопасности авиаперелетов. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже заявила, что Россия не может в полной мере обеспечить безопасность полетов, а это грозит проблемами с пропуском российских судов в воздушное пространство и аэропорты стран-членов конвенции.

Многие пилоты подали заявления об уходе в первый же месяц санкций, отмечали в авиакомпаниях.

— До пандемии было примерно 15 тысяч летчиков в России. В пандемию их число стало сокращаться, потому что перестали брать на работу молодёжь. Огромному количеству молодых пилотов, выпускников лётных училищ просто поломали судьбу. Трудоустроиться было крайне сложно. Компании поддерживали опытных лётчиков. Не увольнять же их, чтобы принять взамен молодого и без опыта. Сколько сейчас реально трудится пилотов, сказать трудно, поскольку многие числятся трудоустроенными, но в действительности не летают. Полагаю, что имеем еще столько же пилотов, которые открыто ничего не заявляли, но работы у них уже нет, — говорит Александр Гарнаев. — Всего десятилетие с небольшим назад летчиков не хватало, и училища удвоили набор. У этих людей теперь профессиональная карьера разрушена. Они пережили трудоустройства в компании, но их так и не ввели в строй, они так и не начали летать из-за сокращения объёма полётов. Я даже не знаю, как с ними разговаривать, у меня текут слёзы. Им невозможно помочь…

В качестве меры поддержки Правительство предложило Программу развития авиатранспортной отрасли планируется направить более 770 млрд рублей, сообщил 27 июня 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин. Власти надеются увеличить пассажиропоток и повысить долю отечественных самолетов в парках российских перевозчиков с нынешних 33% до 81%.

Но прямо сейчас у авиакомпаний дела плохи. Только за первый квартал 2022 года их операционный убыток составил 61,1 млрд рублей – это рекорд за последние 8 лет.

Росавиация приостановила ежемесячную публикацию статистики перевозок пассажиров воздушным транспортом — в последний раз данные публиковались в феврале.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), снижение российского пассажиропотока в 2022 году по отношению к 2021 году имеет следующую структуру:

Март — минус 20%

Апрель — минус 28%

Май — минус 24%

Июнь — уже минус 20%

Пассажиропоток за январь-май в разрезе крупнейших авиакомпаний:

Аэрофлот — 5,94 млн человек (минус 5% год к году)

S7 Airlines — 5,75 млн человек (минус 10,9%)

Победа — 4,65 млн человек (минус 7,1%)

Компенсировать закрытие международных направлений не помогают ни акции, ни скидки, ни увеличение числа рейсов.

Компания S7 пытается заработать на платном меню. Бутылка воды объемом 0,33 литра здесь стоит 150 рублей, упаковка конфет Tiс-Taс — 200 рублей, а курица со спагетти — 500 рублей. В целях сокращения расходов авиакомпания уже отказалась от запуска своего лоукостера и фактически закрыла дочернюю S7 Space, уволив несколько десятков человек.

Разработанная правительством программа поддержки авиаотрасли, с учетом огромных бюджетных вливаний, дает прогноз пассажиропотока на 2030 год лишь в 116,1 млн человек — это на 9% меньше, чем в домандемийном 2019 году.

Юлия Сунцова

Оригинал материала: “Новые Известия”