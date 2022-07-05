Яркие наряды – главный хит лета 2022: как вписать жизнерадостный тренд в свой образ дамам за 50

Ключевой тренд этого лета – яркие наряды. И он доступен не только юным барышням, но и зрелым дамам. Главное – правильно выбрать предметы одежды и безошибочно их обыграть при создании стильного лука.

Смешение узоров

Самые стильные женщины получают истинное удовольствие от своих образов, полученных путем сочетания различных узоров в одном наряде. Например, можно выбрать два типа полосатых принтов и объединить их в один комплект. Полоски всегда элегантны и сдержанны, но благодаря такой комбинации удалось придать им более непринужденный вид без потери изысканности (главное фото).

Платье с животным принтом

Анималистический принт приходит и уходит, но платье с этим рисунком всегда должно быть в шкафу настоящей модницы. Свободное платье-рубашка с леопардовым принтом – работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Оно придает силы характеру, и с ним даже не нужно придумывать образ.

Черные кюлоты

Нет предмета одежды более выигрышно смотрящегося, чем брюки-кюлоты. А если они черные, они становятся универсальными в течение всего года. Они отлично сочетаются с босоножками на плоской подошве и придают стиля повседневному луку. Великолепно они смотрятся с предметами трендовых расцветок, таких как зеленый и оранжевый.

Выигрышная комбинация

Важно не только умело делать покупки, но и безошибочно их использовать в своем гардеробе. Например, объединить летнюю макси-юбку с принтом с джинсовой рубашкой. Эта комбинация никогда не выходит из моды, а если завязать рубашку узлом, мгновенно срабатывает омолаживающий эффект. Рубашки из денима так же универсальны, как и белые, но более современны. Завершат этот образ босоножки на платформе.

Кроп-топ

Образы с кроп-топом объединяют несколько ключевых тенденций лета 2022 года. С ними можно за минуту создать образ. Укороченный топ – смелый предмет одежды, который подходит только стильным женщинам. Чтобы не терять изысканности, его можно носить с юбкой макси с очень высокой талией, оставляя полоску тела открытой и не теряя при этом комфорта.

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Брюки с принтом

Лето — это не только платья или шорты. Если больше нравятся длинные брюки, есть тысячи вариантов силуэтом, принтов и оттенков. Они оживляют образ и намного более универсальны, чем может показаться. Их комбинируют с блузками, однотонными футболками, рубашками. С ними можно создать практически любой образ.

Платье в минималистичном стиле

Это самое элегантное решение в летние дни, с которым легко создать минималистичный образ. Чтобы сиять, потребуется всего лишь простая нюдовая модель. Это идеальный холст для экспериментов с аксессуарами и украшениями. Такой вариант усиливает летний загар.

Желтый и коричневый

Коричневый цвет, который мы носили больше всего этой зимой, также подходит для лета. В эти месяцы его можно увидеть не только в платьях или шортах, но также в обуви и аксессуарах. Отличная идея – сочетать коричневые аксессуары с желтым костюмом. Желтый цвет излучает радость и свет, а коричневый дает идеальный баланс, чтобы в итоге обрести изысканность и стиль. Такой вариант – это стопроцентный успех.

Платье в бельевом стиле

Нет такой ситуации, в которой бы платье-комбинация не сработала. Это один из самых женственных, элегантных и универсальных предметов одежды. Теперь они снова стали востребованными нарядами и любимыми вариантами для летних ужинов стильных дам за 50. Особенно эффектно смотрится изысканная черная модель.