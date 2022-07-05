В Европу привезут внедорожник Ford Bronco

Автогигант Ford объявил о выходе нового внедорожника Ford Bronco для рынка Европы.

В компании указали, что модель поступит в свободную продажу уже к 2023 году. В руководстве бренда указали, что лишь «избранные» европейские государства получат улучшенную модификацию внедорожника. Предполагается, что в Великобританию и Австралию автомобиль не поступит из-за особенностей конструкции.

На данный момент разработчики не называют основные изменения в автомобиле, однако нужно отметить, что новый экземпляр стал более привлекательным по всем параметрам. Новый автомобиль Bronco будет отличаться по дизайну кузова и оснащению интерьера салона.