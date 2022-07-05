 

Из-за ареста китайского судна в Гамбурге Санкт-Петербургу грозит дефицит корюшки

05.07.2022, 15:32, Разное
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Жители Санкт-Петербурга рискуют на полгода остаться без корюшки. Её дефицит связан с задержанием в порту немецкого Гамбурга корабля, следовавшего из Шанхая.

Как пишет издание «Ленинградский интеллигент», Северная Пальмира уже более пяти лет импортирует из Поднебесной более 80% корюшки, остальная рыба добывается в водах Финского залива. Несмотря на то, что она не является товаром, запрещённым к ввозу в Россию, судно было арестовано в Германии из-за обнаружения в рефрижераторном отделении партии чипов TSMC, перевозившихся вместе с рыбой.

В настоящий момент полиция ФРГ связалась с судовладельцем, вопрос об освобождении судна решается.

– Варианта тут может быть два. Первый – все чипы конфискуются и судно продолжит своё путешествие в Усть-Лугу. Второй – корабль отправляется с грузом обратно в Китай, – рассказал представитель судовладельца в России, адвокат Эрик Баграмян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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